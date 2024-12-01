11月28日至30日，第22届拉穆文化节在肯尼亚东部印度洋拉穆群岛上的拉穆古镇举行，活动期间有骑驴、独桅三角帆船、少年游泳等比赛以及传统手工艺品展、传统音乐舞蹈表演等，旨在展示和弘扬东部非洲斯瓦希里传统文化。拉穆是斯瓦希里文化发源地和保存最完好的地区之一，2001年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

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