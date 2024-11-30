新华社万象11月29日电（记者赵旭 李明月）中国驻老挝大使馆28日在老挝首都万象举办精准扶贫宣介会，全面介绍中国脱贫攻坚经验，推动中老减贫合作深入发展。

宣介会重点分享了湖南省十八洞村实施精准扶贫的经验做法。老挝人民革命党中央书记处书记、万象市委书记阿努帕·杜纳隆以及来自老挝党政机关的代表共200余人出席活动。与会者普遍认为，十八洞村的发展经验对老挝提升乡村治理能力和发展产业经济具有广泛借鉴意义。

阿努帕接受新华社记者采访时说：“十八洞村的发展经验说明，脱贫需要因地制宜，挖掘和整合每个村的优势资源。我们也将利用好万象的自然与文化资源，帮助当地贫困村走向繁荣。”

现场聆听经验分享后，老挝农林部一位官员表示，十八洞村的脱贫经验有很强的指导和借鉴意义，在统筹乡村脱贫与发展、发挥党员带头作用以及实现生产与市场对接等不少实际工作层面带来很多启发。

几位老挝村长表示，将把学到的经验应用到实践中，帮助村民过上更好的生活。

时任老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬·沃拉吉曾在2018年到访十八洞村。得知宣介会在万象成功举办后，本扬表示，十八洞村是让贫困地区人民学习的好学校。中国向老挝介绍先进的精准扶贫经验，将进一步推动老中友好合作。

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