马科斯·皮雷斯

面对多重挑战，二十国集团各成员应展现团结合作精神，在应对气候变化、数字经济、绿色发展、人工智能等领域深化合作，推动全球治理体系改革

二十国集团领导人第十九次峰会在巴西里约热内卢举行。今年峰会以“构建公正的世界和可持续的星球”为主题，展现了应对当前世界所面临的突出挑战的良好愿望，推动二十国集团为完善全球治理、促进全球发展做出新的努力。

近年来，个别国家为维护自身发展优势大搞保护主义，在经贸、科技等领域推行歧视性、排他性做法，给全球自由贸易制造诸多障碍。国际社会迫切需要构建更加公正合理的国际秩序。面对多重挑战，二十国集团各成员应展现团结合作精神，在应对气候变化、数字经济、绿色发展、人工智能等领域深化合作，推动全球治理体系改革。各成员应加强对发展中国家的支持和帮助，推动实现更加强劲、包容、可持续的发展。

全球南方国家团结合作对于推动构建更加公正合理的国际秩序至关重要。当前，全球南方国家群体性崛起，国际力量对比更加均衡合理。正是得益于巴西、中国等发展中大国积极发挥作用，二十国集团应对全球性挑战的平台作用更加凸显，为推动世界经济复苏、全球可持续发展作出积极贡献。

习近平主席提出构建人类命运共同体理念和共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等，对完善全球治理、落实联合国2030年可持续发展议程有着极其重要的意义。中国始终遵守联合国宪章宗旨和原则，倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，主张各方加强宏观政策协调。多年来，中国努力推动国际金融架构改革，增加发展中国家的代表性和话语权。

中国全力支持巴西作为今年二十国集团主席国的工作，与各方共同努力，推动二十国集团里约峰会取得成功。巴西和中国同为金砖国家、二十国集团成员，两国关系已超越双边范畴，具有全球性影响。两国在国际组织和多边机制中保持沟通协调，共同致力于推动全球治理体系改革，维护发展中国家在贸易、气候变化等议题上的权益，共同为和平解决热点问题发声。今年9月，由巴西和中国共同主持的乌克兰危机“和平之友”小组部长级会议在纽约联合国总部举行，为和平解决乌克兰危机凝聚共识。

回顾巴中关系50年历史，两国携手为推动世界多极化、构建更加公正合理的国际秩序作出了积极贡献。两国合作为发展中国家共同发展拓展了空间，双方积累的发展经验为广大全球南方国家带来启示。当前，巴西正与中国一起努力，推动将发展议题置于国际议程中心位置。双方进一步深化合作，将为全球南方团结自强、发展进步作出更大贡献。

（作者为巴西圣保罗州立大学经济与国际研究所主任）

《 人民日报 》（ 2024年11月23日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)