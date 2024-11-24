新华社北京11月23日电 题：中国特色大国外交为世界注入强大信心和力量

新华社评论员

南半球的初夏时节，充满生机和希望。从秘鲁到巴西，从亚太经合组织领导人非正式会议到二十国集团峰会，习近平主席的拉美之行牵动世界目光。运筹多边外交，引领双边关系，推动“全球南方”合作，分享中国脱贫经验，回答地区和世界发展之问……身处世界百年未有之大变局，面对变乱交织的国际形势，中国特色大国外交勇毅笃行，一个个团结合作的高光时刻，为促进亚太和世界繁荣发展、推动构建人类命运共同体注入强大信心和力量。

“立天下之正位，行天下之大道。”2024年对中国外交而言，具有独特而深远的意义。10年前，习近平总书记在中央外事工作会议上指出，中国必须有自己特色的大国外交。春华秋实，十载有成。在习近平总书记掌舵领航下，在习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想科学指引下，对外工作取得历史性成就、发生历史性变革，构建人类命运共同体成为引领时代潮流和人类前进方向的鲜明旗帜，中国外交呈现出鲜明的中国特色、中国风格、中国气派，树立了自信自立、胸怀天下、开放包容的大国形象。站在2024年岁末回望10年来走过的非凡历程，我们更加深切地感受到习近平外交思想的实践伟力，领悟到新时代中国“为世界谋大同”的智慧担当，体会到大国领袖胸怀天下的真情大义。

高瞻远瞩的中国智慧，照亮人类前行的漫漫长路。亚太经济何去何从？怎样构建公正合理的全球治理体系？从亚太经合组织领导人非正式会议到二十国集团峰会，中国答案引发共鸣、给人启迪。当前，世界百年变局加速演进，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，“世界怎么了、我们怎么办”的答案，关乎人类前途命运。从倡导建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，到弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值；从提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，到推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，习近平主席提出的每一个方案，都在回答人类和平与发展最紧要的问题；发出的每一项倡议，都在守护国际社会的公道正义；给出的每一个答案，都体现着构建人类命运共同体的崇高目标，展现了中国对于“建设一个什么样的世界、怎样建设这个世界”的深刻思考。历史的抉择路口，中国从未缺席，始终站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，为全球发展指引方向，为不确定的世界带来可贵的确定性。

有诺必践的中国担当，铺展合作共赢的阳光大道。访问期间，习近平主席同秘鲁总统博鲁阿尔特以视频方式共同出席钱凯港开港仪式。这一历史性时刻，标志着共建“一带一路”倡议在秘鲁生根开花，也生动诠释了中国外交知行合一的品格。构建人类命运共同体是“致广大”的宏大梦想，也是“尽精微”的生动实践。支持高质量共建“一带一路”八项行动，中非携手推进现代化十大伙伴行动，支持全球发展的八项行动……聆听习近平主席在国际舞台的重要讲话不难发现，“行动”是当之无愧的高频词之一。因为“一带一路”建设，马尔代夫有了第一座跨海大桥，哈萨克斯坦第一次有了出海通道，不少地方的人们第一次喝上干净的水、用上安全的电、乘上现代交通工具；因为上海进博会，来自世界各地的企业叩开超级市场的大门，分享着全球化带来的机遇与红利；因为全球发展和南南合作基金，150多个项目得到支持，全球发展促进中心网络建设全面铺开。“中国讲究言必信、行必果，说了就要做到，做不到就不要说。”这样一种风范，让中国赢得越来越多信任目光，凝聚起各国“一起向未来”的信心与力量。

以心相交的中国气度，搭起交流互鉴的重要桥梁。“我先后在中国的村、县、市、省、中央工作，扶贫是工作的一个重要内容，也是我立志要办成的一件大事。”在二十国集团峰会上，习近平主席以亲身经历讲述中国脱贫经验，期待其他发展中国家同样取得成功。温暖的祝福，让与会者动容。大国外交是国与国的交往，也是人与人的相知、心与心的共振。从参观埃及卢克索神庙追忆文明交流互鉴，到在希腊“沉思的雅典娜”浮雕前讲起“止戈为武”，再到广州松园同法国总统马克龙共赏古琴演奏《高山流水》，习近平主席运用文化的力量融通情感、增进不同文明间的相互了解。从访美期间走进林肯中学同师生们亲切交流，到近日复信巴西各界友好人士，习近平主席同各国民众亲切交流，中国领导人的平易近人给人留下深刻印象。以平等的姿态对待人、用谦和的态度感染人，透过习近平主席的一言一行，世界感受着来自东方大国的友好情谊，领略着“各美其美，美美与共”的文明真谛，也对人类命运共同体和全人类共同价值有了更深认同、更多期待。

“习近平主席为人民谋福祉，维护社会公平正义，倡导和平而非战争、合作而非对抗、创造而非破坏，为世界做出了榜样。”巴西总统卢拉在盛大欢迎宴会上的由衷赞扬，表达了对习近平主席的钦佩之情，也折射出国际社会对中国外交理念的高度认同。从拉美放眼更加广阔的世界，这样的认同无处不在，它是贯穿于《2024年亚太经合组织领导人马丘比丘宣言》《二十国集团领导人里约热内卢峰会宣言》的中国倡议，是日益壮大的共建“一带一路”朋友圈，是吸引80多个国家加入的“全球发展倡议之友小组”，也是中国巴西就政治解决乌克兰危机提出“六点共识”获得的广泛支持……桃李不言，下自成蹊。伴随构建人类命运共同体从中国理念扩大为国际共识，从美好愿景转化为丰富实践，中国特色大国外交的影响力、感召力、塑造力与日俱增，激荡起推动和平发展、合作共赢的强大正能量。

回望征途千山远，翘首前路万木春。拉美之行是中国特色大国外交扬帆远航的又一新起点。再出发，我们的初心不改，奋进的决心历久弥坚：以习近平外交思想为指导，高举构建人类命运共同体旗帜，全面推进中国特色大国外交，携手各国共同开辟世界更加美好的未来！

(责编：艾雯、贾文婷)