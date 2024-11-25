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“以语言为桥梁 促进中外文化交流”

第二届“全球青年双语主持主播大赛”颁奖典礼在京举办

2024年11月25日09:05 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京11月25日电 （记者鲁扬）第二届“全球青年双语主持主播大赛”颁奖典礼23日晚在中国传媒大学举行。来自中宣部、国家广电总局、北京市委宣传部、北京市外事办公室以及非盟驻华代表处、布隆迪驻华大使馆、巴西驻华大使馆等机构的代表和嘉宾共计1500余人出席了当天的活动。

第二届“全球青年双语主持主播大赛”颁奖典礼23日晚在中国传媒大学举行，图为颁奖嘉宾与获奖选手合影留念。（人民网记者 鲁扬摄）

第二届“全球青年双语主持主播大赛”颁奖典礼23日晚在中国传媒大学举行，图为颁奖嘉宾与获奖选手合影留念。人民网记者 鲁扬摄

本届大赛以“我的中国故事”为主题，围绕亲情、友情、爱情，结合美食、旅游、运动、健康、经济、文化、艺术、品牌等多个领域，与当下的热点话题相结合，旨在发掘和培养全球优秀的双语主持、主播人才，以双语主播为桥梁和使者，增进了解与互信，促进世界各国文明互鉴和文化交流。

活动间隙，巴西驻华大使馆教育处主管路易斯·米泽接受了人民网的采访，他表示，今年是中巴建交50周年，是对两国都具有特殊有意义的一年，“语言教育在促进两国关系的过程中扮演非常重要的角色，随着中巴交往的日益密切，我们需要更多的中葡双语人才，他们是中巴交流和两国人民增进彼此了解的桥梁，本次大赛的举办也让我看到了语言在文化交流中的重要性。”

自2024年5月11日正式向全球发出征集邀请至2024年9月30日，共有来自全球26个国家和地区的524位选手报名参赛，其中外籍选手和海外华侨华人选手184位。来自巴西德馨双语学校的4名学生也获得了奖项，该校创始校长江雪京女士告诉人民网记者，教育不仅是传递知识，更是文化的桥梁，“我们希望学生们通过学习语言和文化成为中巴友谊的民间使者。”

中国传媒大学党委副书记、校长张树庭，哈尔滨市委常委、宣传部部长兰峰，非洲联盟驻华代表处常驻代表拉赫曼塔拉·默罕默德·奥斯曼（Rahamtalla M. Osman）为获得金奖的选手颁奖。（图片由中国传媒大学提供）

中国传媒大学党委副书记、校长张树庭，哈尔滨市委常委、宣传部部长兰峰，非洲联盟驻华代表处常驻代表拉赫曼塔拉·默罕默德·奥斯曼（Rahamtalla M. Osman）为获得金奖的选手颁奖。图片由中国传媒大学提供

国观智库副理事长李新玉博士，中国日报社21世纪报总编辑曾庆锴，国家广播电视总局国际合作司前司长闫成胜为获得银奖的选手颁奖。（图片由中国传媒大学提供）

国观智库副理事长李新玉博士，中国日报社21世纪报总编辑曾庆锴，国家广播电视总局国际合作司前司长闫成胜为获得银奖的选手颁奖。图片由中国传媒大学提供

中国传媒大学党委常委、副校长杨懿，布隆迪驻华使馆第一参赞阿尔弗雷德·布里马索，中国新闻网副总编辑薛立胜为获得铜奖的选手颁奖。（图片由中国传媒大学提供）

中国传媒大学党委常委、副校长杨懿，布隆迪驻华使馆第一参赞阿尔弗雷德·布里马索，中国新闻网副总编辑薛立胜为获得铜奖的选手颁奖。图片由中国传媒大学提供

本次大赛的参赛作品涉及中文、英语、西班牙语、韩语、法语、孟加拉语、德语、匈牙利语、葡萄牙语、日语、马来语、俄语、哈萨克语、马拉地语等25个语种。评委由中国传媒大学和兄弟院校以及国家级媒体的专家共同组成。经过初评、终评等多轮评审，共计96位参赛选手脱颖而出，其中金奖3名，银奖6名，铜奖9名，最佳单项奖21名，优秀奖32名，海外最佳风采奖7名，海外最具潜质奖18名。另有15家机构获得优秀组织奖。

(责编：于洋、杨牧)

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