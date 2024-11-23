二十国集团领导人第十九次峰会近日在巴西里约热内卢举行，习近平主席出席并发表重要讲话。在峰会第一阶段会议关于“抗击饥饿与贫困”议题的讲话中，习近平主席同世界分享中国脱贫攻坚的经验，宣布中国支持全球发展的八项行动。在峰会第二阶段会议关于“全球治理机构改革”议题的讲话中，习近平主席提出“完善全球经济治理，建设合作型世界经济”“完善全球金融治理，建设稳定型世界经济”“完善全球贸易治理，建设开放型世界经济”“完善全球数字治理，建设创新型世界经济”“完善全球生态治理，建设生态友好型世界经济”五点主张。

接受本报记者采访的国际人士表示，习近平主席的重要讲话为解决全球发展面临的现实问题、完善全球治理提供重要理念指引，为建设一个共同发展的公正世界、构建公正合理的全球治理体系进一步凝聚共识和力量，彰显中国是支持全球发展事业的行动派和实干家，也是完善全球治理、推动历史进步的重要力量。

推动全球发展 助力摆脱贫困

习近平主席指出：“世界繁荣稳定不可能建立在贫者愈贫、富者愈富的基础之上，各国应该推动更加包容、更加普惠、更有韧性的全球发展。”“从杭州到里约热内卢，我们都致力于同一个目标，即建设一个共同发展的公正世界。”

中国2016年主办二十国集团领导人杭州峰会时，首次将发展议题放到宏观经济政策协调的中心位置。本次峰会上，习近平主席宣布中方决定加入“抗击饥饿与贫困全球联盟”。巴西外交部长毛罗·维埃拉表示，“抗击饥饿与贫困”是本次峰会的主要议题之一，中国在消除贫困方面的成功经验对“抗击饥饿与贫困全球联盟”至关重要。

“中国为全球减贫作出了巨大贡献，国际社会有必要汲取中国的成功经验。”南非外交学会会长、南非《外交》杂志主编克里坦·巴哈纳表示，中国不仅实现了自身脱贫，还积极开展国际减贫合作，助力其他国家减贫，充分表明中国坚持普惠包容，促进共同发展。

“中国不追求一枝独秀，更希望百花齐放，同广大发展中国家携手实现现代化。”峰会上，习近平主席宣布中国支持全球发展的八项行动，为携手广大发展中国家实现现代化注入强大动力。

“中国不仅在自身减贫方面取得重大成就，也积极致力于推动全球减贫进程。”阿根廷阿中研究中心主任帕特里西奥·朱斯托表示，中国关注全球发展问题，习近平主席在峰会上提出的八项行动聚焦推动全球南方国家发展，为全球南方国家发展繁荣贡献了中国方案。

法国席勒研究所研究员、国际问题专家塞巴斯蒂安·佩里莫尼表示，中方提出的支持全球发展的八项行动，不仅将为相关国家的基础设施建设和融资提供支持，也将为全球可持续发展创造新机遇。佩里莫尼以中国在非洲开展的一系列社会项目为例表示，中国以实际举措为全球南方国家发展提供了强有力的支持，向世界展示了互利共赢、共同繁荣的实践路径。

共享发展机遇 携手实现现代化

习近平主席指出：“中国始终是全球南方的一员，是发展中国家可靠的长期合作伙伴，也是支持全球发展事业的行动派和实干家，愿同广大发展中国家携手实现现代化。”

从共同发起《二十国集团支持非洲和最不发达国家工业化倡议》，到全面落实二十国集团缓债倡议，再到宣布支持全球发展的八项行动，中国始终坚持开放包容，以中国新发展为世界提供新机遇。

“中国在支持全球可持续发展方面付出了诸多努力。”印度尼西亚佩尔马塔银行首席经济学家乔苏亚·帕尔代德表示，中国通过共建“一带一路”推动发展中国家基础设施建设、提供多种渠道满足发展中国家融资需求，有助于解决全球经济增长不平衡问题，支持欠发达国家经济实现包容性增长。

阿根廷布宜诺斯艾利斯大学拉丁美洲及加勒比研究院高级研究员维罗尼卡·吉奥达诺表示，中国倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，承担起携手广大发展中国家实现现代化、促进世界发展繁荣的历史责任。

“构建公正的世界和可持续的星球”是本次峰会的主题。习近平主席指出：“要支持发展中国家采取可持续的生产和生活方式，妥善应对气候变化、生物多样性丧失、环境污染等挑战，建设生态文明，实现人与自然和谐共生”“中方愿同各方持续深化绿色基建、绿色能源、绿色矿产、绿色交通等领域国际合作，在力所能及范围内为发展中国家提供支持”。

“一直以来，中国积极参与可持续发展和创新领域国际合作，取得举世瞩目的成就。”巴西中国商贸文化发展合作协会会长马里奥·埃斯特雷拉表示，中国通过投资可再生能源、可持续交通基础设施等领域，为世界提供了绿色发展的解决方案，这对于应对气候变化、实现全球绿色转型至关重要。

南非比勒陀利亚大学戈登商业科学研究所高级管理人员法尔哈娜·帕鲁克表示，对于广大发展中国家来说，把数字化、智能化、绿色化理念转化为现实需要广泛的国际合作，中国在非洲、拉美、中东等地区与当地合作伙伴共同建设生态友好型基础设施，同时引领数字化产业等创新经济发展，“中国一直是携手其他发展中国家实现绿色转型的践行者”。

“当今世界正处于绿色发展的十字路口，中国正在为完善全球生态治理贡献积极力量。”意大利金砖国家研究会副主席亚历山德罗·比安奇表示，中国在许多国家投资的项目都秉持绿色发展理念，并输出绿色技术，积极推动世界经济绿色低碳转型。

建设公正世界 推动历史进步

习近平主席指出：“二十国集团领导人峰会已经走过16年历程。”“站在新的起点上，二十国集团应该承前启后、继往开来，继续做完善全球治理、推动历史进步的力量。”

从第一个明确表态支持非盟加入二十国集团，到推动弥合南北“数字鸿沟”，再到推进国际金融架构改革，中国一直为完善全球治理体系、提高发展中国家代表性和发言权贡献力量。

土耳其爱国党主席佩林切克表示，国际社会迫切需要推进全球治理机构改革，以提升发展中国家的代表性和发言权，践行真正的多边主义。中国作为最大的发展中国家，在推动改革完善全球治理体系方面发挥着重要作用。中国的全球治理观所体现的平等互惠、人文关怀，有助于发展中国家实现繁荣发展。

“全球治理改革旨在建立一个更具包容性的体系，让全球决策更好地反映不同国家的多样性和需求，特别是在国际机构中代表性不足的发展中国家。”巴西里约大都会研究所执行秘书西奥·舒克对记者表示，巴西和中国等发展中大国是完善全球经济治理、全球金融治理等的重要倡导者，将助力全球发展更公平地惠及更多国家。

佩里莫尼表示，中国倡导走一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路，中国提出的全球安全倡议为人类面临的安全问题提供了新的解决方案。

巴西金砖国家政策研究中心主任玛尔塔·费尔南德斯表示，以中国和巴西为代表的全球南方国家是推动世界和平进程的重要力量。发展中国家可以继续加强在多边平台上的合作，持续在全球安全治理中发挥重要作用，推动建设更加和平与公正的世界。

为者常成，行者常至。从里约热内卢再出发，中方将继续同各方一道努力，践行真正的多边主义，推动构建人类命运共同体，开辟共同发展繁荣的美好未来。

（本报巴西利亚、里约热内卢、布宜诺斯艾利斯、巴黎、约翰内斯堡、罗马、墨西哥城、伊斯坦布尔11月22日电 记者时元皓、许海林、陈海琪、曹师韵、许放、尚凯元、邹松、谢亚宏、谢佳宁、沈钧）

《 人民日报 》（ 2024年11月23日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)