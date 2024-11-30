新华社基辅11月29日电（记者李东旭）国际原子能机构总干事格罗西28日在机构官网发文，呼吁有关方面对乌克兰部署大型核能设施的区域采取最大限度的军事克制。

格罗西说，28日当天，乌运行中的赫梅利尼茨基核电站、罗夫诺核电站和南乌克兰核电站，受空袭影响采取了减少发电的避险措施。这是过去两周内，这三座核电站第二次采取避险措施。上述核电站虽未受直接打击，但罗夫诺核电站的一座核反应堆与电网的连接被切断，赫梅利尼茨基核电站的两条外部供电线被切断。

格罗西表示，今年8月，乌克兰核设施遭到袭击并受损。国际原子能机构随后派员巡查了7座为核电站配电的配电站，发现相关设施遭到“极大损毁”，乌电网向核电站提供可靠场外电力供应的能力被极大削弱。

格罗西强调，乌能源基础设施“极其脆弱”，这给核安全带来极大风险。他呼吁有关方面对部署核能设施区域采取最大限度的军事克制，以降低核事故风险。

格罗西表示，国际原子能机构将继续核实乌核电站受损情况，并在职责范围内尽一切努力降低核事故风险。

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