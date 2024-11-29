人民网深圳11月29日电 （记者符园园）河水潺潺，碧波荡漾，鸟儿翩跹，悠然嬉戏，绿树成荫，花繁叶茂……漫步在大沙河生态长廊绿道，仿佛置身于一幅秀丽的山水画中。近日，人民网“中外记者看深圳”调研团走进大沙河生态长廊，感受人与自然和谐共生的生态之美，深入了解“绿美深圳”的生态实践与成效。

深圳大沙河，自北向南纵贯整个南山区，被称为南山区的“母亲河”。在推进大沙河生态治理的过程中，深圳市政府将大沙河沿线建设成为一条绿色生态长廊。

大沙河生态长廊全长约13.7公里，按照上游、中游、下游分为学院之道、城市森林、活力水岸三个主题。除此之外，全线建有健康跑道、自行车道、人行步道、密林栈道、观景平台、儿童游乐区、湿地公园等景点设施，配套设置直饮水、WIFI、母婴室、卫生间、遮雨廊架、休闲坐凳、智能电子标识牌等便民服务设施。

建成后的大沙河生态长廊集城市景观、生态保护、水上文化和防洪安全于一体，通山达海，风景宜人，生态宜居，美丽宜游，连通深圳湾滨海休闲带和深圳人才公园，成为粤港澳大湾区最美的景观河、最长的滨水慢行系统。

人民网西班牙籍外专湖长明对深圳生态环境的改变和保护环境的努力印象十分深刻，“过去我以为深圳只是一个科技之城，没想到这里的公园这么多、绿化程度这么高，很羡慕当地居民有这么好的生活环境！”

“这里的环境优美，空气清新，让人感觉非常舒适，听说之前还举办过赛艇联赛，希望有机会能在这里看一场比赛。”人民网巴西籍外专古娜称赞道。

大沙河生态长廊是深圳绿色生态发展的新名片，生动体现了“绿美深圳”建设的成果。如今，这里已经成为了市民休闲娱乐的好去处，也吸引了众多游客前来观光打卡。