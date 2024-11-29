人民网深圳11月28日电 （记者张璐璐）深圳，这座中国改革开放的前沿城市，不断以其独特的人才战略和创新精神吸引世界的目光。日前，“中外媒体看深圳”大型采访报道团一行来到位于深圳市南山区深圳人才公园内的深爱人才馆考察调研，馆内丰富的展览内容及生动有趣的互动体验，给中外记者留下深刻印象。

走进深爱人才馆，首先映入眼帘的是八大科技产业专区，包括人工智能、5G应用、IC与智能传感、先进制造、生物医药、文化科技、大数据、互联网与移动互联网等。这些专区通过沉浸式互动体验，让观众近距离感受科技的魅力。

来自希腊的康斯坦丁饶有兴致地体验了多个互动项目后表示，“在深爱人才馆，我看到并体验了很多用途广泛的高新科技产品，比如头戴显示器、独轮平衡车、无人机以及其他可以与AI技术相结合的产品。我感觉非常棒，中国的产品让我非常惊艳和难忘。我希望所有的人都能来看这里的展品。”

深爱人才馆，自正式开馆以来，便以其独特的“人才+科普+企业服务”融合模式，在深圳乃至全国范围内独树一帜。该馆占地面积达1200平方米，是深圳首家开启此模式的主题展厅，不仅承载着展示人才成果、推广科技知识的重任，更成为青少年人才教育科普的实践基地和人才、科技的互动空间。