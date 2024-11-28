新华社北京11月28日电 外交部发言人毛宁28日宣布：中共中央政治局委员、外交部长王毅将于11月30日至12月1日在四川省成都市主持召开中国—中亚外长第五次会晤。哈萨克斯坦副总理兼外长努尔特列乌、吉尔吉斯斯坦外长库鲁巴耶夫、塔吉克斯坦外长穆赫里丁、土库曼斯坦副总理兼外长梅列多夫、乌兹别克斯坦外长赛义多夫将来华参会。

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