徐飞彪

二十国集团（G20）领导人第十九次峰会在万众瞩目中已落下帷幕。在多方努力下，峰会克服种种分歧，形成了《二十国集团领导人里约热内卢峰会宣言》。

中国全力支持和配合巴西承办本次峰会，为峰会的成功举办作出积极贡献。峰会上，习近平主席宣布了中国支持全球发展的八项行动，包括高质量共建“一带一路”、落实全球发展倡议、支持非洲发展、支持减贫和粮食安全国际合作、同有关各方共同发起“开放科学国际合作倡议”、支持二十国集团开展造福“全球南方”的务实合作、落实二十国集团“反腐败行动计划”、扩大对最不发达国家单边开放等。中国倡导建设一个共同发展的公正世界，成为本次峰会的一抹亮色。

本次峰会的成果之一是成立“抗击饥饿与贫困全球联盟”。本届G20峰会将“抗击饥饿与贫困”列为优先、核心议题，这在G20历史上尚属首次。近年来，在新冠肺炎疫情、地区冲突、保护主义等连番冲击下，全球饥饿与贫困问题重趋恶化，据世界粮食计划署等国际组织发布的数据，2023年全球挨饿人口上升至7.33亿人，已经严重制约世界的可持续发展。峰会批准的“抗击饥饿与贫困全球联盟”是G20的机制创新，其目的是动员各国政府、国际组织、多边开发银行、研究机构等，携手用好各种金融和知识资源，以解决全球的饥饿和贫困问题。

在可持续发展领域，峰会明确反对气候单边主义和新型绿色保护主义，批准成立“应对气候变化全球动员任务组”（TF-CLIMA）和“生物经济倡议”。此外，峰会建议大幅、快速提升气候融资规模至万亿美元级别，支持在阿塞拜疆召开的COP29达成新的气候融资集体量化目标，呼吁在2030年实现可再生能源装机容量增至现有规模的3倍、全球平均能源利用效率增至现有水平的2倍。

在全球治理改革领域，峰会取得不少新共识。联合国改革方面，要求加强联合国大会、经社理事会、建设和平委员会的作用，改进秘书处并使其更具地域代表性，推进安理会扩容及其工作方式的改革，增加非洲、亚太、拉美及加勒比等代表性不足和未被代表的区域代表。国际金融机构方面，要求提升发展中国家地位，落实世界银行的改革路线图及股权审议，增设国际货币基金组织（IMF）执董会非洲席位，制定IMF份额调整新方案，推出IMF份额新公式。贸易方面，对维护世界贸易组织（WTO）地位，支持WTO进行改革，要求2024年之前建立各方可用、运转良好的争端解决机制。人工智能方面，确认技术向善、造福人类、以人为本、利于创新、赋能可持续发展等原则，并决定在2025年设立人工智能任务组。

在G20自身合作机制方面，本届峰会取得的成果尤为显著。其中重要举措之一是大幅提升了民间组织和非政府机构的地位，增大了民众在G20活动的参与和作用。一方面，巴西在现有工商领导人峰会（B20）、青年峰会(Y20)、妇女峰会（W20）等基础上，创建了海洋峰会（O20），目的是在该领域汇聚和发出相关非政府组织、私人组织、土著居民、科学家、传统社区等民间声音。另一方面，将现有上述机制进行了融合 ，创建了“G20社会峰会”。巴西召集60余国的民间代表和社会组织，举行社会层面的“峰会”，以汇聚民间代表的声音及诉求，提交G20元首峰会参考使用，从而充分突出G20会议的“人民性”。

（作者是中国现代国际关系研究院研究员，金砖暨G20中心主任）

(责编：贾文婷、杨牧)