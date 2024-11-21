【德】米夏埃尔·舒曼

米夏埃尔·舒曼（资料图）

当前，世界经济复苏乏力，气候、粮食和能源等多重危机叠加，单边主义、保护主义抬头。G20汇聚了全球主要发达经济体和新兴市场经济体，各方在今年的G20峰会上共同探讨解决方案，凸显多了多边合作的迫切性与重要性。

本次峰会的东道主巴西正是“全球南方”的代表性国家之一，这也传递出强烈信号，即全球秩序正在发生变化，新兴市场国家正发挥着越来越重要的作用，全球南方国家正越来越多地参与到解决全球问题中。

G20峰会不仅是协调经济政策的平台，也是解决全球问题的重要渠道。面对气候变化、不平等加剧以及全球多个地区的动荡局势，G20成员肩负着重大责任，作为国际关系架构中的核心参与者，二十国集团能够继续为解决全球紧迫问题提供方案。

在二十国集团中，中国始终致力于推动全球稳定与发展，一直强调自由、开放贸易的重要性，并积极为全球南方国家发声。

在近期于秘鲁举行的亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议，中方再度强调，坚持多边主义和开放型经济大方向，坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，着力推进区域经济一体化和互联互通，维护产业链供应链稳定通畅。这一主张在当前保护主义抬头和地缘政治紧张的背景下，发出了维护和加强多边主义的强烈信号。

作为欧洲最大的经济体和世界第二大经济体，德中两国都在二十国集团中肩负着特殊责任，两国领导人在今年峰会期间举行双边会见也体现出德中关系的战略重要性。

中国自加入G20以来，已发展成为最具影响力的成员国之一。德国也一直在欧洲和世界其他地区之间发挥着桥梁作用。两国加强合作代表了二十国集团内发达国家和新兴市场国家间的紧密联系。

德中经贸关系尽管近年来经历了一些波折，但仍保持着巨大的合作潜力和上升空间。中国是德国在欧盟外的重要贸易伙伴，两国经济仍然紧密相连，双方合作有望进一步走深走实。例如，在气候保护方面，德国与中国可以通过可再生能源或氢能项目设定新的合作标准；在能源转型方面，双方有互利的合作机会；在全球医疗健康领域，如疫苗研发、加强全球卫生基础设施等方面，两国也能实现合作共赢。

中方呼吁打破阻碍贸易和投资自由流动的壁垒，也完全符合德国的利益。开放的市场对于高度依赖出口的德国至关重要，任何形式的保护主义都将长期危及德国人民的福祉。

尽管世界面临各种挑战和分歧，G20里约峰会仍为建立更公平、更稳定的全球秩序提供了新的契机。德中两国亦可以通过双边合作以及其在G20中发挥的作用，为此作出重要贡献。

尽管充满挑战，但机遇同样不容忽视。德国和中国拥有清晰的愿景、相互尊重和共同合作的意愿，双方合作不仅有利于加强双边关系，更可以推动解决全球性问题。G20里约峰会提醒我们，尽管世界存在分歧，但各国之间的联系远比想象中更为紧密，密切联系是我们共同的责任。

（作者是德国联邦经济发展和对外贸易协会主席）

(责编：贾文婷、杨牧)