新华社瓦莱塔11月27日电 专访｜马耳他期待与中国进一步加强科技合作——访马耳他科学技术理事会首席执行官谢里

新华社记者陈文仙

马耳他科学技术理事会首席执行官西尔维奥·谢里日前在接受新华社记者专访时说，中国在科技创新领域处于全球领先地位，马耳他期待与中国进一步深化在该领域的合作，为推动马中传统友好关系持续发展注入新动能。

谢里高度评价中国在人工智能、可再生能源、电动汽车和医疗保健等领域取得的显著成就，认为这些成果充分展示了中国在全球技术创新中的引领作用。

谢里说，中国在锂离子电池领域取得的突破性进展，不仅为全球电动汽车产业提供了重要支撑，也使中国成为全球最大的电动汽车市场。中国电动汽车制造商正在迅速崛起，为全球产业链注入了强大动力。

谢里说，中国在太阳能和风能、碳捕获和储能等可再生能源技术方面取得了显著进展。这些技术突破不仅促进了清洁能源在全球范围内的普及，也让其变得更加可及和经济。

谢里还称赞中国在5G基础设施建设和6G技术研发领域的成就。他说，中国在数字领域的重大进步帮助更多发展中国家建立起宽带网络、数据中心和电子商务平台等数字基础设施，“中国有力促进了更广泛的经济发展，缩小了全球数字鸿沟。”

谈及马耳他与中国在科技创新领域的合作，谢里对当前的合作成果表示满意，并对未来的发展前景充满信心。“扩大马中双方的合作至关重要。”他说。

今年9月，谢里率团访问中国，与中方围绕科技创新发展、联合资助科研项目、科研人员交流等议题展开深入探讨，并对未来合作进行了讨论和规划。谢里表示，双方一致同意继续加强合作，不断拓展合作空间。

(责编：苏缨翔、张悦)