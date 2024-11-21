人民网北京11月20日电（张泽宇、康斯坦丁）11月20日，“希腊人——从阿伽门农到亚历山大”专题展开幕式在北京首都博物馆举行。

此次展览汇集了来自希腊14家博物馆的270件（套）珍贵藏品，包括金器、青铜器、陶器、雕塑等，这些藏品生动地展现了古希腊文明从新石器时代至希腊化时代约6500年历史跨度中的社会与文化风貌。