人民网曼谷11月18日电 （记者刘慧）新加坡消息：11月16日下午，由中国文化和旅游部恭王府博物馆与新加坡中国文化中心联合主办的“精雅风华·恭王府与中国时尚文化（1780-2024）”展览在新加坡中国文化中心开幕。中国驻新加坡大使夫人杨青，中国新加坡商会荣誉会长薛宝金，新加坡艺术总会会长陈声桂，新加坡中国文化中心兼旅游办事处主任肖江华，恭王府博物馆副馆长杨仲怡，中国银行新加坡分行行长史炜等来自中新两国的二百余名嘉宾出席开幕式。

新加坡中国文化中心理事会主席、副主任孔媛在主持开幕式并致欢迎辞时表示，本次展览是中国文化中心携手恭王府博物馆在全球首次推出恭王府精雅生活对话当代中国时尚的主题大展，我们期待通过本次展览让新加坡观众对东方美学和中国时尚文化有一个全新的认识和了解。

杨仲怡表示，这次展览秉持“传统文化当代表达”的理念，通过服饰与建筑的结合，以全新视角呈现中国传统美学的创新与传承，展示中国设计师对传统文化的时尚解读，呈现一场跨越百年的时尚文化之旅。期待新加坡观众能通过展览了解和欣赏中式美学的独特魅力和时代价值。

薛宝金表示，东方美学与现代设计的结合在新中两国文化交流中有着重要意义，期待未来与中国文化中心携手，为新中文化交流作出更大贡献。

杨青表示，此次展览通过恭王府建筑与服饰的结合，展现了中华优秀传统文化的蓬勃生命力与创新表达。希望此次展览能为新加坡观众带来全新的美学体验，为中新两国文化与创意产业的合作创造新的契机。

时尚芭莎文化艺术部总监、本次展览策展人徐宁在开幕式上作了题为“东方美学与中国时尚”的主旨演讲，从传统建筑、服饰文化到当代设计趋势，为观众打开了一扇通往中式美学与时尚世界的大门。

本次展览以“精雅风华”为主题，以沉浸式手法将恭王府的传统美学与现代时尚结合，以建筑场景为线索、服饰为载体，展示中国设计师如何以现代设计语言诠释传统文化之美。此外，展览还特别设置了互动单元，观众可以从恭王府经典蝙蝠图案中提取出的99种“福”字纹饰福袋中随机挑选一份，将寓意美好的“福”带回家，感受传统文化中的“寻福”乐趣。

展览首日吸引了众多观众。大家纷纷表示，这场展览打破了传统与现代的边界，让他们深刻感受到中式美学的当代魅力。