新华社布宜诺斯艾利斯11月17日电 专访｜“中国在二十国集团机制中发挥着建设性作用”——访阿根廷二十国集团事务协调人皮内多

新华社记者蒋彪

阿根廷二十国集团（G20）事务协调人费德里科·皮内多日前在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯接受新华社记者采访时表示，中国秉持认真负责的态度，在G20机制中发挥着建设性作用。

“自担任阿根廷G20事务协调人以来，我定期与中方进行外交互动。我看到，在这个动荡不安的世界中，中国在G20的态度是积极参与解决问题。”皮内多说。

11月18日至19日，二十国集团领导人第十九次峰会将在巴西里约热内卢举行。本次峰会的三个中心议题为：与饥饿贫困和不平等作斗争、可持续发展和全球治理改革。

“G20为应对全球经济危机提供了一种系统性视角，为协调各国行动、共同应对全球经济危机提供了平台。作为维持国家间对话的渠道，G20一直发挥着非常积极且重要的作用。”皮内多说。

皮内多认为，尽管当前地缘政治局势趋于紧张，G20国家间仍保持对话，他对本次峰会成功举办并取得成果抱有充分期待。

“阿根廷今年面临十分复杂的经济形势，目前贫困率已超过50％。阿根廷政府正努力通过稳定经济来消除贫困，这也与今年G20峰会抗击贫困和饥饿的首要议题不谋而合。”皮内多说。

皮内多高度评价中国的经济发展成就。他认为，改革开放以来，中国经济增长规模大、惠及人数广，使中国成为全球减贫和经济增长的显著推动力量。如果没有中国，全球在减贫人数方面不可能取得如此大的成就。

“正如中国所证明的，真正解决贫困的唯一途径是经济增长。要实现增长，必须要有投资，进而带来就业机会。阿根廷正通过放宽管制、稳定经济，为吸引投资创造条件。”皮内多说。

皮内多表示，阿根廷正在重点关注粮食和能源等领域，该国有能力显著提高粮食产量，还拥有铜、锂等矿产资源。此外，阿根廷也生产水电、风能和太阳能等清洁能源。

皮内多说，中国是一个非常大的市场，对阿根廷的增长非常重要。“我们需要共同努力，充分发挥阿中两国合作的巨大潜力，为两国和地区发展贡献力量。”

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