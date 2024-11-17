人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

专访丨“中国在二十国集团机制中发挥着建设性作用”——访阿根廷二十国集团事务协调人皮内多

2024年11月17日15:59 | 来源：新华网
小字号

　　新华社布宜诺斯艾利斯11月17日电　专访｜“中国在二十国集团机制中发挥着建设性作用”——访阿根廷二十国集团事务协调人皮内多

　　新华社记者蒋彪

　　阿根廷二十国集团（G20）事务协调人费德里科·皮内多日前在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯接受新华社记者采访时表示，中国秉持认真负责的态度，在G20机制中发挥着建设性作用。

　　“自担任阿根廷G20事务协调人以来，我定期与中方进行外交互动。我看到，在这个动荡不安的世界中，中国在G20的态度是积极参与解决问题。”皮内多说。

　　11月18日至19日，二十国集团领导人第十九次峰会将在巴西里约热内卢举行。本次峰会的三个中心议题为：与饥饿贫困和不平等作斗争、可持续发展和全球治理改革。

　　“G20为应对全球经济危机提供了一种系统性视角，为协调各国行动、共同应对全球经济危机提供了平台。作为维持国家间对话的渠道，G20一直发挥着非常积极且重要的作用。”皮内多说。

　　皮内多认为，尽管当前地缘政治局势趋于紧张，G20国家间仍保持对话，他对本次峰会成功举办并取得成果抱有充分期待。

　　“阿根廷今年面临十分复杂的经济形势，目前贫困率已超过50％。阿根廷政府正努力通过稳定经济来消除贫困，这也与今年G20峰会抗击贫困和饥饿的首要议题不谋而合。”皮内多说。

　　皮内多高度评价中国的经济发展成就。他认为，改革开放以来，中国经济增长规模大、惠及人数广，使中国成为全球减贫和经济增长的显著推动力量。如果没有中国，全球在减贫人数方面不可能取得如此大的成就。

　　“正如中国所证明的，真正解决贫困的唯一途径是经济增长。要实现增长，必须要有投资，进而带来就业机会。阿根廷正通过放宽管制、稳定经济，为吸引投资创造条件。”皮内多说。

　　皮内多表示，阿根廷正在重点关注粮食和能源等领域，该国有能力显著提高粮食产量，还拥有铜、锂等矿产资源。此外，阿根廷也生产水电、风能和太阳能等清洁能源。

　　皮内多说，中国是一个非常大的市场，对阿根廷的增长非常重要。“我们需要共同努力，充分发挥阿中两国合作的巨大潜力，为两国和地区发展贡献力量。”

(责编：牛镛、卫嘉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部