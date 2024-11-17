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前10个月中巴双边贸易额达1.14万亿元

2024年11月17日15:28 | 来源：新华网
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新华社北京11月17日电（记者邹多为）海关总署17日发布数据显示，以人民币计，今年前10个月，中国对巴西进出口1.14万亿元，同比增长9.9%，高出中国外贸整体增速4.7个百分点，其中，出口4320.8亿元，进口7081.5亿元，均保持稳步增长态势。

今年是中巴建交50周年。作为两个发展中大国和重要新兴市场国家，半个世纪以来，中国和巴西经贸合作成果丰硕，双边经贸关系取得长足发展。截至2023年，中国连续15年成为巴西第一大贸易伙伴和第一大出口目的地，而巴西长期以来也是中国在拉美地区的最大贸易伙伴。

随着中巴经贸合作持续深入，越来越多巴西优势产品进入中国市场。据海关统计，今年前10个月，我国在巴西大豆、铁矿砂出口中的占比均超过七成，在纸浆、原油中的占比超过四成。

与此同时，更多中国优质工业品走进巴西。前10个月，我国对巴西出口中间品2168.6亿元，同比增长11.8%，占我国对巴西出口总值的一半，其中，纺织品、汽车零配件、电工器材、平板显示模组等中间品出口快速增长，增速分别达15.4%、26.5%、31.2%、22.2%。

(责编：卫嘉、牛镛)

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