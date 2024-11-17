新华社里约热内卢11月17日电 特稿｜志同道合的好朋友 携手前行的好伙伴——巴西各界热切期待习近平主席到访

新华社记者赵焱 陈威华 邱夏

应巴西联邦共和国总统卢拉邀请，国家主席习近平将于11月17日至21日赴里约热内卢出席二十国集团领导人第十九次峰会并对巴西进行国事访问。巴西各界人士热烈欢迎习近平主席在巴中建交50周年之际访问这片南美热土，期待习近平主席同巴西领导人一道，为深化两国全面战略伙伴关系擘画蓝图，携手开启巴中关系下一个“黄金50年”。

高度互信的“遥远邻居”

“友谊就像葡萄酒一样，时间越久越好。”这是2014年7月习近平主席在巴西国会发表演讲时引用的一句巴西谚语。去年4月，巴西总统卢拉访华时同样引用这句谚语，以表达对巴中关系的珍视。

巴西国会巴中议员阵线主席福斯托·皮纳托对此印象深刻。他说，在两国领导人战略引领下，巴西与中国致力于通过紧密合作实现共同发展。习近平主席此访必将进一步巩固两国政治互信，推动各领域交流合作取得新成果，促进两国全面战略伙伴关系蓬勃发展。

“我们两国是‘遥远的邻居’。”巴西众议院巴中友好小组主席丹尼尔·阿尔梅达说，巴西与中国虽远隔重洋，但有着广泛的共同利益和一致的发展目标。他相信，习近平主席同卢拉总统的会晤将凝聚更多重要共识，为拓展和深化两国互利合作指引方向。

中国和巴西分别是东西半球最大的发展中国家，均为重要新兴市场国家，互为全面战略伙伴。今年是中巴建交50周年。半个世纪以来，面对国际风云变幻，中巴关系始终保持健康稳定发展，各领域务实合作成果丰硕，成为发展中大国团结合作、携手发展的典范，双边关系的全局性、战略性、全球性影响持续提升。今年5月，中国和巴西共同发表关于政治解决乌克兰危机的“六点共识”，得到越来越多国家支持。

巴西总统府机构关系秘书处部长亚历山大·帕迪利亚认为，巴中在联合国、金砖国家、二十国集团等多边平台就共同关心的全球性问题加强战略协作和相互支持，共同促进全球南方国家团结与合作，为推动世界和平发展作出重要贡献。帕迪利亚期待习近平主席的访问将深化双方在全球热点问题上的战略沟通和协调，促进两国更好地维护新兴市场和发展中国家共同利益，捍卫国际公平正义。

10年前，正是在巴西首都巴西利亚，习近平主席首次提出打造中拉命运共同体，为新时代中拉关系发展指明了方向，得到拉美和加勒比国家广泛积极响应。10年来，在双方共同努力下，中拉命运共同体建设不断取得新成果，中拉关系进入平等、互利、创新、开放、惠民的新时代。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯说，共建拉中命运共同体意味着不断深化拉中伙伴关系，为拉美和加勒比国家实现经济现代化和可持续发展提供了重要机遇。他认为，习近平主席此次拉美之行将进一步加强双方发展战略对接，为拉中人民带来更多福祉。

共同发展的可靠伙伴

跨越重洋，携手远航。近年来，中国和巴西在务实合作上交出了一份又一份亮眼的“成绩单”。中国已连续15年成为巴西第一大贸易伙伴，也是巴西主要外资来源国之一。巴西是首个对华出口突破千亿美元的拉美国家，也是中国在拉美的最大贸易伙伴。

“显而易见，两国经贸往来越来越密切。”巴西外贸商会联合会主席阿达伊尔·卡内罗说，今年以来，联合会已接待数十个来自中国的商业团组，巴西各行业协会也都对拓展对华合作表现出强烈意愿。“这充分说明巴西与中国经贸合作潜力巨大，两国是可靠的伙伴。我们相信，习近平主席对巴西的国事访问将促进两国合作取得更多实实在在的成果。”

巴西经济学家、前塞阿拉州政府国际事务秘书内尔松·贝萨表示，在巩固传统合作基础上，巴中务实合作正向着更高质量、更高水平的方向前进。近年来，中国企业积极参与巴西多地水电、太阳能、风能等可再生能源项目建设。从人工智能到数字经济，从智慧农业到生物技术，巴中合作在诸多前沿领域不断拓展。

“我非常期待习近平主席的访问进一步推动我们两国在新能源领域深化合作。”巴西电动汽车协会主席里卡多·巴斯托斯说，巴西是轿车、轻型商用车、卡车等各类型车辆的生产国，同时正大力推行清洁能源支持政策。“全球汽车行业正在经历转型，巴西需要紧跟这一趋势。如今，中国品牌新能源汽车受到越来越多巴西消费者的欢迎。我们希望更多中国新能源汽车制造商来到巴西兴业，助力巴西绿色经济发展。”

多年来，中巴地球资源卫星项目对提高两国科技水平、服务两国经济社会发展作出重要贡献。双方共同研制6颗地球资源卫星，惠及农业、林业、水资源管理、城市规划、环境和灾害监测等领域。巴西国家太空研究院地球资源卫星项目负责人安东尼奥·卡洛斯·佩雷拉说，该项目的巨大成就体现出发展中国家通过高科技合作实现共同进步的潜力。他认为，习近平主席的访问将促进两国在科技创新领域的交流互鉴，为共同发展振兴注入重要动力。

心灵相通的真挚朋友

“习近平主席是巴西人民的朋友，永远受到我们的热烈欢迎。”巴西瓦加斯基金会法学教授埃万德罗·卡瓦略说，巴中之间的友谊与合作已拓展到社会各领域，相信习近平主席此次访问将为两国关系发展注入更多活力。

今年年初以来，一系列为庆祝中巴建交50周年而举行的文化活动在巴西各地陆续登场。中巴音乐巡演、中国民族舞表演、两国建交50周年纪念章和纪念邮票发行、“纽带：美丽的巴西，美丽的中国”图片展、多场电影展……丰富多彩的交流互动将两国人民的心拉得更近。

巴西文化部视听秘书若埃尔玛·贡萨加是两国影视业合作的亲历者。11月上旬，她在里约热内卢参加了2024巴西中国电影节。今年4月，巴西担任第十四届北京国际电影节主宾国期间，她也赴华参加相关活动。在贡萨加看来，巴西与中国在人文交流领域拥有广阔合作前景。“民心相通是国与国之间关系健康发展的基石，期待习近平主席此访为两国合作汇聚更多友好力量。”

巴西巴伊亚联邦大学教授小佩尼尔东·席尔瓦10月底参加了“2024上海大学中巴文化节”。两国高校师生在戏剧、美术、文学等领域的交流互动给他留下了深刻印象。“我相信，在两国领导人共同推动下，我们今后在文化、艺术、学术方面都会有越来越多相互学习交流的机会。”

席尔瓦所在的巴伊亚联邦大学开设了巴西第12所孔子学院。目前，除孔子学院、孔子课堂外，巴西还设有网络中文课堂、中文+农业科教中心等多种中文教学机构。

巴西里约热内卢州教育厅战略项目协调员卡梅利亚·阿莫林说，中文教育近年来在巴西快速发展，越来越多巴西人爱上了中文和中国文化。里约热内卢州已将中文教育纳入文化发展战略。阿莫林相信，习近平主席的访问必将进一步促进两国在教育、旅游、青年等领域合作，推动巴中友谊世代传承。

(责编：牛镛、卫嘉)