11月14日，在埃及首都开罗，人们参加“中国电影周”活动。新华社记者 隋先凯 摄

2024埃及“中国电影周”14日在埃及首都开罗举行开幕仪式。本次“中国电影周”是第45届开罗国际电影节特别活动之一，由中国国家电影局主办，中国电影资料馆、北京市电影局承办，开罗国际电影节组委会、北京国际电影节组委会协办。