11月9日，在巴基斯坦南部信德省首府卡拉奇，安全人员在火车站检查乘客行李。新华社发

巴基斯坦官员9日说，该国西南部俾路支省首府奎达火车站当天上午发生一起爆炸袭击事件，初步数据显示，袭击已造成至少20人死亡、53人受伤。目前，巴安全部门已紧急采取措施，在主要城市火车站加强安全检查。