金秋季节在多伦多赏枫，不由想起“那片红叶”的歌词：“那是一个秋天的季节，我和你一起看红叶，满天浓情如酒，醉了片片红叶。红叶把浪漫给了枫林……和煦的阳光，温暖了红叶。”枫叶之国赏枫季，只有你想不到的美艳，没有你看不到的绚丽。公园、湖畔、社区、街头处处美如油画，斑斓枫景令人沉醉。

爱德华花园，赏枫看花好去处

在这个位于多伦多市中心以北的花园里，有百余种植物花卉，菊花、玫瑰、杜鹃、扶桑争奇斗妍，多种花卉组成的花球布满整个公园。花园里的植物园、温室花园、小桥流水与枫树林立的长长步道都为游人所喜爱。花园秋色魅力无穷，这里的“秋色如画，红树间疏黄”，时有微风将片片斑斓的枫叶缓缓地吹落到小溪中，落叶顺流而下，潺潺小溪仿佛为拥有落叶而发出阵阵欢笑，岸上的孩子们追逐着漂流的落叶奔跑，笑着、闹着、欢唱着，构成一幅独特的立体赏秋图。更多的漫步者与骑行者在枫叶洒下的斑驳光影中穿行，个个心旷神怡，沉浸在无限的愉悦之中。

爱德华花园有红色的枫叶、绿色的常春藤、娇艳多彩的花卉以及多种植被相互映衬，有溪流、有步道，美不胜收。爱德华花园历来都是多伦多市民和众多游客每年赏枫的一个好去处，人们在此慢慢度过美好的秋日时光。

高地公园，市内温馨赏枫地

每年的9月末至10月下旬，多伦多约有4周最好的赏枫时间，市民与游客都不会错过在各个景点赏枫的好时机。高地公园占地141万平方米，是多伦多市区内的绿色氧吧。很难想象离市区这么近、距地铁仅有5分钟步行距离的地方，竟有如此幽静的大型公园，园内三分之一区域依然保持着原始的自然生态，拥有众多稀有植物和野生动物，设有动物园、游乐场、运动场地、餐厅等，还定期举办各类有趣的家庭活动。这里不仅是多伦多市民春天观赏樱花的好去处，更是金秋季节温馨的赏枫地。沿着园内主干道漫步，目光所及之处，斑斓的“枫”景不时映入眼帘，很快来到公园中心地带，站在大草坡上的小径俯视，就看到一个圆形的枫叶图案，它是此公园的标志之一。沿峡谷小径南行约10分钟，就到了公园相邻的安大略湖边，碧波荡漾的湖水也是这座公园的一处亮点，这里枫林、垂柳、蒲草环绕湖畔，时见有人垂钓、有人观赏湖景、有人在湖畔骑行，也有带孩子的游人与游弋湖面的天鹅嬉戏，呈现一派悠闲、恬静的游园氛围。当然，最具魅力的景色还是湖畔枫林的红叶。湖畔红叶在清澈湖水与蔚蓝天空的映衬下，红得剔透，如诗如画。不由让人忆起范仲淹《苏幕遮.怀旧》的诗句：“碧云天，黄叶地，秋色连波，波上寒烟翠。”红枫枝叶摇曳天接水，美景妙趣惹人醉。微风吹来，湖畔枫林里的片片红叶、黄叶随风飘零，更显秋的神韵。

来到赏枫中心地带，蓝天白云红叶交相辉映，褐红、正红、浅红、杏黄、米黄的多彩枫叶绚丽无比，犹如一幅枫情万种的油画。特别是当阳光透过红色或黄色叶子时，整片枫林都被染上一层亮红色或金色光辉，令人惊叹不已。 漫步枫林，还可发现同一棵枫树或一片枫林区，枫叶正在上演从绿色、黄色，到红色的变色过程；当然，在枫林行走，观赏枫叶飘零和俯视树下的落叶同样让人愉悦。但从层次多变、错落有致和落叶满地的枫景中，似乎都能听到枫叶生命变化的诉说。感恩大自然的无穷魔力，竟能造就如此多姿多彩的秋色；感恩大自然妙笔生花，竟能描绘出如此绝美、动人的秋天童话。

在加拿大安省所有赏枫路线中，多伦多高地公园和阿岗昆省立公园相比，算不上最壮美的赏枫站点，但它却是多伦多市民最休闲、安逸，且便捷的赏枫地。人们来高地公园除了赏枫，还在此骑车、走路、健身或与家人亲朋聚会野餐，这里成为市民放松身心、逃离都市喧嚣的温馨之地。

其实，加拿大秋日，赏枫就在家门口。可谓窗含红叶闲处好，门前枫景也称奇。市民出门散步，几步一景，几乎在社区宁静的小路或许多角落里，很容易看到五彩斑斓的枫叶，赤橙黄绿的色彩装扮着门前屋后，棵棵枫树争辉斗艳，秋天的画卷就在眼前展现，令人仿佛置身于一个梦幻的枫叶世界。秋枫多彩，辉煌灿烂，加拿大的枫景是一幅绝艳的油画，更是一首温馨而壮丽的诗篇。 （冯霄撰文 于世文摄影）