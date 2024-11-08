当日，中国社会科学院接受由希腊阿卡特立尼·拉斯卡瑞德斯基金会向中国社会科学院赠送的两份珍贵古籍。据了解，这两本著作由希腊著名哲学家亚里士多德撰写，书名分别为《尼各马可伦理学》（希腊文和拉丁文）和《政治学》（希腊文和拉丁文）。

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