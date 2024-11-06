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“灵感中国——当代中国画艺术国际巡展”在韩国举行

2024年11月06日15:52 | 来源：人民网-国际频道
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中韩嘉宾在“灵感中国——当代中国画艺术国际巡展”开幕式上剪彩。人民网记者 莽九晨摄
中韩嘉宾在“灵感中国——当代中国画艺术国际巡展”开幕式上剪彩。人民网记者 莽九晨摄
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人民网首尔11月6日电 （记者莽九晨）11月5日，由国家艺术基金资助、四川美术学院独立筹备、首尔中国文化中心参与共同主办的“灵感中国——当代中国画艺术国际巡展”在韩国开幕。韩国知名美术评论家申恒燮、韩国现代文化美术协会会长旼泰洪，四川美术学院副教授、策展人张湸以及参展艺术家等出席开幕式。

此次展览分为三个单元：《来自大自然的灵感Ⅰ: 风景》《来自大自然的灵感Ⅱ: 植物、动物》《来自日常生活的灵感》，共展出66位中国画家的100余幅作品，其中既有山水人物，也有花鸟虫草，中国画不同的流派和技法表达出来自生活与大自然的丰富灵感，让来自不同地域的观众通过对中国绘画的欣赏产生艺术共鸣。

四川美术学院院长焦兴涛在视频致辞中表示，本次展览以灵感中国为主题，旨在将当代中国画艺术所蕴含的独特魅力、创新活力以及深厚的文化底蕴呈现在国际舞台上，与韩国艺术爱好者们共同分享来自中国的艺术灵感。希望能进一步促进中韩两国在艺术领域的交流与合作，增进两国人民对彼此文化的了解与欣赏。

策展人张湸表示，本次参展作品涵盖了不同的风格、题材与表现手法，将“新国风”融入中国写意画、重彩画、壁画和陶瓷艺术等，既传承了中国画的传统精髓，又融入了当代艺术家们对时代、对生活的独特感悟与创新表达。每一幅画都是艺术家们灵感的结晶，都有着自己的故事。

美术评论家申恒燮观展后表示，参展作品非常优秀，通过作品能感受到中国美术发展的方向和目标，作品带给他很多的惊喜和震撼，迫切地想要与其他韩国画家分享。

本次“灵感中国——当代中国画艺术国际巡展”将持续至11月21日，此前曾在新加坡和泰国进行展出。

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