11月4日，在土耳其尚勒乌尔法，首届世界新石器时代大会与会者准备进入会场。新华社记者 李振北 摄

首届世界新石器时代大会4日在土耳其东南部城市尚勒乌尔法拉开帷幕。来自64个国家的近千名学者参会，探讨新石器时代相关研究成果。