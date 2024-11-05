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非洲人工智能博览会在南非举行

2024年11月05日09:58 | 来源：人民网-国际频道
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非洲人工智能博览会现场。希拉兹·莫林 摄
非洲人工智能博览会现场。希拉兹·莫林 摄
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人民网约翰内斯堡11月4日电 （记者邹松）“非洲人工智能博览会”10月30日至31日在南非约翰内斯堡桑顿会展中心举办，来自全球的上百家参展商带来人工智能产品及解决方案，吸引了近万名参观者。除了展品，本次展会还在现场开辟了7场人工智能研讨会，议题涵盖人工智能研究新趋势、人工智能经济学等多个方面。

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