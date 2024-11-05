11月4日，在埃及首都开罗，埃及总统塞西在第12届世界城市论坛开幕式上致辞。新华社记者 王东震 摄

为期5天的第12届世界城市论坛4日在埃及首都开罗开幕。这是该论坛自2002年在肯尼亚首都内罗毕举办以来，时隔20多年再次在非洲大陆举办。