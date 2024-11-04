人民网迪拜11月3日电 （记者张志文）经中吉双方友好协商，10月26日至28日，中国人民解放军驻吉布提保障基地与吉军开展了为期3天的“协作-2024.10.FAD”联合训练，此次联训以“联合反恐军事行动”为主题，区分陆上和海上两个阶段，重点围绕火力打击、惩戒追歼、保交护航、反击海盗等科目展开，双方出动装甲车辆、火炮、保障车辆40余台，各型舟艇5艘，共300余名官兵参训。

此次联训是落实中非合作论坛北京峰会精神具体举措，进一步密切了中吉全面战略伙伴关系，深化了两军合作交流，提高了联合反恐能力。

陆上联训阶段，基地与吉陆军谢赫·奥斯曼装甲团成立联合指挥部，位吉布提科隆国家靶场开展野战部署、协同侦察、炮火打击、步坦冲击、火力追击等科目联训，有效提升了与吉陆军协同配合水平。基地参训官兵还利用当地复杂地理气象条件，同步开展了野外宿营、装甲车辆抢修、野营炊事伴随保障、战场救护等科目训练，有效检验部队在陌生、复杂战场环境下遂行多样化任务能力。

海上联训阶段，基地与吉海军以“联合保交护航反击海盗”为背景，划分“隐蔽装载、护航警戒、渗透登陆”三个行动阶段开展联训。双方连贯进行码头装载、警戒封控、伴随护航、海上联合巡逻、反海盗、临检拿捕、隐蔽破袭7个科目训练。进一步密切双方协同配合，提升共同应对海上安全挑战能力。这是我驻吉布提保障基地开营以来首次与吉海军开展联合训练。

基地官兵杨爱兵表示，“此次中吉联合训练，实际践行中非安全共筑伙伴行动，密切中吉全面战略伙伴关系，进一步深化中吉军事合作，提升中吉双方反恐作战能力，共同维护地区和平稳定。”

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