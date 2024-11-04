人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

庆祝中国—阿联酋建交40周年文艺晚会在阿布扎比举行

2024年11月04日09:51 | 来源：人民网-国际频道
小字号
现场演出。人民网 塔里克·易卜拉欣摄
现场演出。人民网 塔里克·易卜拉欣摄
123456

人民网阿布扎比11月3日电 （记者任皓宇）庆祝中阿建交40周年文艺晚会暨《千年一声唱》国风音乐会1日在阿布扎比国家剧场举行。

从先秦的《蒹葭》、唐宋的《泊船瓜洲》的诗词歌赋到当代的《赤伶》等广为传唱的“中国风”曲目，来自东方歌舞团的演员们将中国传统文人墨客笔下的诗词歌赋，融合在古曲新声的旋律中，宛若在舞台上展开一幅纵览古今的画卷，带观众窥见千百年笔墨沧桑，尽显“国风”格调。阿联酋文化部乐队也为观众献上阿拉伯风情民俗歌舞。演出现场掌声如潮。

中国驻阿联酋大使张益明表示，40年前的今天，中国和阿联酋迈出了建立外交关系的历史性一步，体现了两国领导人的英明智慧和远见卓识。40年来，中阿两国始终相互尊重、相互支持，树立了基于共同价值观和利益的国家间伙伴关系的典范。我们期待中阿两国友谊不断发展壮大，共同书写更加辉煌的新的40年。

本次活动由中国驻阿联酋大使馆和阿联酋外交部、文化部共同主办，中国东方演艺集团、阿联酋中国文化中心承办，吸引中阿各界友好人士1000余人出席。

(责编：贾文婷、杨牧)分享让更多人看到

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部