人民网阿布扎比11月3日电 （记者任皓宇）庆祝中阿建交40周年文艺晚会暨《千年一声唱》国风音乐会1日在阿布扎比国家剧场举行。

从先秦的《蒹葭》、唐宋的《泊船瓜洲》的诗词歌赋到当代的《赤伶》等广为传唱的“中国风”曲目，来自东方歌舞团的演员们将中国传统文人墨客笔下的诗词歌赋，融合在古曲新声的旋律中，宛若在舞台上展开一幅纵览古今的画卷，带观众窥见千百年笔墨沧桑，尽显“国风”格调。阿联酋文化部乐队也为观众献上阿拉伯风情民俗歌舞。演出现场掌声如潮。

中国驻阿联酋大使张益明表示，40年前的今天，中国和阿联酋迈出了建立外交关系的历史性一步，体现了两国领导人的英明智慧和远见卓识。40年来，中阿两国始终相互尊重、相互支持，树立了基于共同价值观和利益的国家间伙伴关系的典范。我们期待中阿两国友谊不断发展壮大，共同书写更加辉煌的新的40年。

本次活动由中国驻阿联酋大使馆和阿联酋外交部、文化部共同主办，中国东方演艺集团、阿联酋中国文化中心承办，吸引中阿各界友好人士1000余人出席。