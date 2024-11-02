10月31日，婺剧演员在赞比亚首都卢萨卡举办的中国—赞比亚建交60周年文艺汇演上表演。新华社记者 彭立军 摄

当地时间10月31日晚，中国—赞比亚建交60周年文艺汇演在赞比亚首都卢萨卡举办，浙江婺剧艺术研究院带来的精彩戏曲演出惊艳了现场观众。