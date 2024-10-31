中国贸促会10月31日发布的《2024年第三季度中国外资营商环境调研报告》显示，近五成受访外资企业认为中国市场吸引力“上升”，环比上升2.04个百分点。其中，47.92%的受访欧洲企业认为中国市场吸引力“上升”，环比提高5.42个百分点；60%的受访美国企业认为中国市场吸引力“上升”，环比提高15.26个百分点。

该报告由中国贸促会对400多家外资企业开展问卷调查、对50余家外国商协会和外资企业开展实地调研后编制完成。

报告显示，九成受访外资企业对中国营商环境评价“满意”及以上。其中，对“市场准入”“获取经营场所”“办理结业手续”等指标评价“满意”及以上的企业占比最高。

从经营情况看，近两成受访外资企业计划在华增资，环比上升2.07个百分点。东部地区是受访外资企业增资的主要地区，占比为59.52%。扩大在华生产线或实现数字化转型是受访外资企业增资的主要方式，占比为54.76%。

“下一步，我们将持续发挥服务外资企业专班作用，不断创新外资企业服务方式，与各方携手，为外资企业‘在中国、为世界’提供更好支持和更优服务。”中国贸促会新闻发言人孙晓说。（记者潘洁）

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