一、序言

重申秉持互尊互谅、主权平等、团结民主、开放包容、深化合作、协商一致的金砖精神，进一步强化政治安全、经贸财金、人文交流“三轮驱动”合作，构建更具代表性、更加公平的国际秩序，推动实现可持续发展和包容性增长，深化金砖战略伙伴关系，造福各国人民。

欢迎“全球南方”对金砖合作展现出的浓厚兴趣，核可金砖伙伴国模式文件。坚信加强金砖国家同新兴市场和发展中国家的伙伴关系将进一步促进国际合作。

二、加强多边主义，构建更加公正的世界秩序

注意到世界正在出现多个新的力量、政策决策和经济增长中心。这为更加平等公正、民主平衡的多极世界秩序铺平道路，也为新兴市场和发展中国家享受普惠包容的经济全球化提供更多机会。重申对多边主义的承诺，维护《联合国宪章》宗旨和原则，在团结、相互尊重、公平正义基础上推动合作。赞赏中非合作论坛峰会等机制对加强同非洲大陆对话合作的重要性。

认识到《金砖国家领导人第十五次会晤约翰内斯堡宣言》，重新确认支持对联合国包括其安理会进行全面改革，使之更加民主，更具代表性、效力和效率，增加发展中国家在安理会成员中的代表性，以应对普遍的全球性挑战，支持包括金砖国家在内的非洲、亚洲、拉美的新兴和发展中国家在国际事务中尤其是在联合国包括其安理会发挥更大作用的正当愿望。认可“埃祖尔韦尼共识”和《锡尔特宣言》反映的非洲国家正当愿望。

重申支持以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，深为关切非法单边强制措施对世界经济、国际贸易和实现可持续发展目标的破坏性影响。呼吁改革布雷顿森林体系，以提升新兴市场和发展中国家的代表性。认识到金砖在完善国际货币金融体系中发挥关键作用，注意到金砖主席国就完善国际货币金融体系开展的研究，鼓励继续这项工作。

认识到包括人工智能在内的技术变革为全球经济社会发展带来的新机遇，支持联合国在全球人工智能治理中发挥重要作用，欢迎联合国大会通过“加强人工智能能力建设国际合作”决议，坚持以人为本、面向发展、包容和可持续的方式，以增进人类共同福祉和缩小数字鸿沟为目标。期待金砖合作助力发展中国家提升人工智能能力建设。

强调2030年可持续发展议程及其可持续发展目标的普遍性和包容性，承诺将发展置于国际议程中心位置，更好解决发展不平衡不充分问题。重申生物多样性保护的重要性，包括落实《昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架》。

同意继续以公平、平等的方式同等重视和对待包括发展权在内的各类人权，重申致力于促进和保护民主、所有人的人权和基本自由，在互利合作基础上构建人类命运共同体。

三、促进合作，推动全球和地区稳定与安全

重申致力于通过对话协商以和平方式解决争端，维护《联合国宪章》宗旨和原则，维护联合国在国际体系中的核心作用，支持一切有助于和平解决危机的努力，尊重各国合理安全关切。强调要致力于冲突预防，包括解决冲突的根源问题。

关于乌克兰问题，赞赏旨在通过对话和外交手段和平解决冲突的相关调解和斡旋建议。重申对巴勒斯坦被占领土局势恶化和人道主义危机的严重关切，强调加沙地带迫切需要立即、全面、永久停火，重申支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国，实现“两国方案”愿景。强调必须严格维护叙利亚的主权和领土完整。强调推动各方全面恢复履行伊朗核问题全面协议承诺。

期待深化反恐务实合作，呼吁就反洗钱和打击恐怖主义融资加强对话。推动金砖国家预防和打击腐败合作，呼吁国际社会就拒绝腐败避风港加强合作。

四、加强经济金融合作，推动公正的全球发展

重申致力于加强宏观经济政策协调，深化经济合作，推动实现强劲、可持续、平衡和包容的经济复苏。敦促发达国家履行发展筹资承诺，鼓励其在税收、债务、贸易、官方发展援助、技术转让、国际金融架构改革等不同发展领域与发展中国家开展合作。

强调必须改革现有国际金融架构，使其更加包容和公正。妥善全面解决国际债务问题，在官方双边债权人、私人债权人和多边开发银行参与下，根据“共同行动、公平负担”的原则，以可预期、有序、及时、协调方式落实二十国集团《债务处理共同框架》。

支持新开发银行落实2022—2026年总体战略，支持其扩大本币融资。同意共同将新开发银行打造成21世纪新型多边开发银行，支持其进一步扩员，并根据其总体战略及相关政策加快审议金砖成员国申请。

鼓励金砖国家加强金融合作，促进本币结算。责成金砖国家财长和央行行长继续研究本币合作、支付工具和平台，并于下届金砖主席国任期内提交报告。欢迎金砖国家应急储备安排完成修约。

强调金砖国家加强全价值链合作的重要性。赞赏金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地所做工作。支持金砖国家疫苗研发中心建设。欢迎加强金砖国家海关培训中心间合作，支持建立金砖国家示范中心及其在线平台。期待通过遥感卫星应用机制促进金砖国家经济社会发展。

支持建立金砖国家数字教育合作机制，鼓励所有金砖国家探索增加对基础研究设施的投资，提高科学能力和竞争力。加强金砖国家职业技术教育培训合作。

五、促进人文交流，推动社会经济发展

重申金砖国家人文交流对增进相互了解、友谊与合作的重要意义，呼吁尊重世界文明多样性，重视文明传承和创新，加强国际人文交流合作，认可联合国大会通过“文明对话国际日”相关决议。

致力于进一步推动金砖成员国加强议会间互动。认可金砖国家政党间对话对各方凝聚共识、深化合作发挥的建设性作用。

赞赏金砖国家工商论坛成功举行，支持进一步加强金砖国家女性工商联盟与“全球南方”女性企业家的合作。欢迎启动金砖国家财金智库网络。

（新华社俄罗斯喀山10月24日电）

《 人民日报 》（ 2024年10月25日 02 版）

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(责编：胡永秋、杨光宇)