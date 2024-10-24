新华社俄罗斯喀山10月24日电

金砖国家领导人第十六次会晤喀山宣言——加强多边主义，促进公正的全球发展与安全

俄罗斯喀山

2024年10月23日

1.我们，金砖国家领导人于2024年10月22日至24日在俄罗斯联邦喀山举行金砖国家领导人第十六次会晤。本次会晤主题是“加强多边主义，促进公正的全球发展与安全”。

2.我们重申基于共同利益和重要优先领域，继续夯实金砖国家团结合作的重要性，进一步深化金砖战略伙伴关系。

3.我们重申秉持互尊互谅、主权平等、团结民主、开放包容、深化合作、协商一致的金砖精神。在过去16年金砖国家领导人会晤的基础上，进一步强化扩员后的金砖在政治安全、经贸财金、人文交流“三轮驱动”合作。通过促进和平，构建更具代表性、更加公平的国际秩序，重振和改革多边体系，推动实现可持续发展和包容性增长，深化金砖战略伙伴关系，造福各国人民。

4.我们赞赏金砖主席国俄罗斯于2024年10月24日在喀山举办主题为“金砖和全球南方：共建更美好世界”的金砖外围对话/“金砖+”对话，来自非洲、亚洲、欧洲、拉丁美洲和中东的新兴市场和发展中国家参加。

5.我们欢迎“全球南方”对金砖合作展现出的浓厚兴趣，核可金砖伙伴国模式文件。坚信拓展金砖国家同新兴市场和发展中国家的伙伴关系将进一步巩固团结、促进真正的国际合作，以造福所有人。致力于进一步加强金砖国家机制建设。

加强多边主义，构建更加公正民主的世界秩序

6.我们注意到世界正在出现多个新的力量、政策决策和经济增长中心。这为更加平等公正、民主平衡的多极世界秩序铺平道路，也为新兴市场和发展中国家释放建设性潜力、享受普惠包容和公平的经济全球化与合作提供更多机会。考虑到现有国际关系架构更好适应并反映当代现实的需要，我们重申对多边主义的承诺，维护国际法，包括作为其不可或缺基石的《联合国宪章》宗旨和原则，维护联合国在国际体系中的核心作用。在此体系中，各主权国家通过相互合作维护国际和平与安全，推动可持续发展，促进和保护所有人共享的民主、人权和基本自由，在团结互尊、公平正义基础上推动合作。我们进一步强调，迫切需要及时实现联合国秘书处和其他国际组织人员组成中公平和包容的地域代表性。

7.我们重申通过推动建立更加敏捷、有效、高效、反应迅速、更具代表性、合法性、民主和负责任的国际和多边体系，致力于改善全球治理。我们呼吁确保新兴市场和发展中国家及最不发达国家，特别是非洲、拉丁美洲和加勒比地区国家能更广泛、更有意义地参与全球决策过程和结构，使其更好适应当前现实。我们还呼吁增加女性，尤其是来自新兴市场和发展中国家的女性，在国际组织中担任不同级别的职位。作为朝此迈出的积极一步，我们认可巴西在担任二十国集团轮值主席国期间发起二十国集团全球治理改革行动倡议。我们还认可加强与非洲大陆合作的对话平台和伙伴关系的重要性，如中非合作论坛峰会、印非论坛峰会、俄罗斯－非洲峰会和部长级会议。

8.我们认识到《金砖国家领导人第十五次会晤约翰内斯堡宣言》，重新确认支持对联合国包括其安理会进行全面改革，使之更加民主，更具代表性、效力和效率，增加发展中国家在安理会成员中的代表性，以应对普遍的全球性挑战，支持包括金砖国家在内的非洲、亚洲、拉美的新兴和发展中国家在国际事务中尤其是在联合国包括其安理会发挥更大作用的正当愿望。我们认可“埃祖尔韦尼共识”和《锡尔特宣言》反映的非洲国家正当愿望。

9.我们重申支持以世界贸易组织为核心、以规则和协商一致为基础，开放、透明、公平、可预测、包容、平等、非歧视的多边贸易体制，为包括最不发达国家在内的发展中国家提供特殊与差别待遇，拒绝不符合世界贸易组织规则的单边贸易限制措施。欢迎在阿联酋阿布扎比举行的世界贸易组织第十三届部长级会议取得的成果，重申我们为履行世界贸易组织部长级会议决定和宣言作出共同努力的承诺。然而，我们注意到，在许多突出问题上仍需进一步努力。我们强调改革世界贸易组织、加强其工作发展维度的重要性。承诺建设性参与世界贸易组织，以期实现在2024年恢复一个所有成员均可使用的完整、运转良好、两级审理、具有约束力的争端解决机制，并尽快遴选新的上诉机构成员。同意就多边贸易体制和世界贸易组织相关问题加强对话，欢迎建立金砖国家世界贸易组织问题非正式磋商框架。重申在《金砖国家经济伙伴战略2025》框架下采取行动支持该组织必要改革，以增强其韧性、权威和效力，促进发展和包容性。

10.我们深为关切包括非法制裁在内的非法单边强制措施对世界经济、国际贸易和实现可持续发展目标的破坏性影响。这些措施破坏了《联合国宪章》、多边贸易体制、可持续发展和环境相关协定，并对经济增长、能源、健康和粮食安全产生负面影响并加剧贫困和环境挑战。

11.我们重申支持构建以份额为基础、资源充足的国际货币基金组织为核心的强劲、有效的全球金融安全网。呼吁改革布雷顿森林体系，包括增加新兴市场和发展中国家在领导岗位上的代表性，以反映这些国家对世界经济的贡献。我们支持布雷顿森林体系机构高层职位的遴选程序以择优录取、包容和公平为原则，增加地域代表性及女性的作用和比例。注意到第16轮份额总检查的份额增加，敦促各成员国确保国内批准以使其生效。欢迎在国际货币基金组织执行董事会设立第25名执行董事的决定，以增强撒哈拉以南非洲的发言权和代表性。认识到重新调整份额以更好地反映各成员国在世界经济中相对地位的紧迫性和重要性，同时保护新兴市场和发展中国家、特别是最贫困成员国的份额比例。欢迎国际货币基金组织执行董事会正在进行的工作，即在2025年6月前制定可能的方案，作为第17轮份额总检查进一步进行份额调整的指导，包括形成新的份额公式。相关讨论应导向公平、透明的份额调整，增加代表性不足成员国的代表性，并将份额从发达经济体转移到新兴市场和发展中国家。期待国际复兴开发银行完成2025年股权审议。

12.我们认识到金砖国家在完善国际货币金融体系中发挥的关键作用，以使该体系更好地回应所有国家需求。注意到金砖主席国就完善国际货币金融体系开展的研究。该研究指出，安全、独立、包容和可持续性等核心原则对经济社会繁荣至关重要。因此，我们鼓励金砖国家财长和央行行长继续这项工作。

13.我们强调2030年可持续发展议程的普遍性和包容性，以及其可持续发展目标。强调落实2030年可持续发展议程应考虑各国不同的国情、能力和发展水平，同时尊重各国的政策和优先事项且符合各国法律。我们将全力在三个维度上实现可持续发展，承诺将发展置于国际合作议程的中心，以更好地解决发展不平衡不充分问题。谴责对发展采取出于政治动机的歧视性做法，包括但不限于那些不符合《联合国宪章》原则的单边强制措施、发展援助附加的明示或隐含政治条件和损害国际发展援助提供方多样性的行为。

14.我们强调二十国集团作为全球多边经济金融合作主要论坛的关键作用，为发达和新兴经济体在平等互利基础上开展对话、携手寻求应对全球挑战的共同解决方案提供平台。我们认识到二十国集团继续在协商一致、成果导向的基础上有效运作的重要性。我们支持抗击饥饿与贫困全球联盟和应对气候变化全球动员任务组的工作，以及具有里程碑意义的《二十国集团国际税收合作部长宣言》。我们期待二十国集团里约热内卢峰会于2024年11月成功举办。我们重申，在印度、巴西、南非等金砖国家于2023年至2025年连续担任二十国集团主席国期间及今后，愿协调立场以增强包容性，提升“全球南方”话语权，进一步将“全球南方”优先事项纳入二十国集团议程。鉴此，我们欢迎并支持非盟在2023年二十国集团新德里峰会上成为二十国集团正式成员。

15.我们重申《联合国气候变化框架公约》及其《京都议定书》和《巴黎协定》的目标、原则和规定，包括基于不同国情的公平、共同但有区别的责任和各自能力原则，必须得到遵守。谴责以气候和环境问题为借口采取单边措施，将加强这方面的协调。我们将加强在一系列有助于减少和消除温室气体的解决方案和技术方面的合作。我们还注意到碳汇在吸收温室气体和减缓气候变化方面的作用，同时突出适应的重要性，并强调需要充分提供实施手段，即财政资源、技术转让和能力建设。

16.我们忆及《联合国气候变化框架公约》，包括年度缔约方大会，是讨论气候变化各方面问题的主要、合法的国际论坛，我们对将安全与气候变化议程挂钩的企图深表关切。赞赏埃及于2022年在沙姆沙伊赫主办《联合国气候变化框架公约》第27次缔约方大会，并在会上批准设立损失和损害基金，并赞赏阿拉伯联合酋长国于2023年在迪拜主办第28次缔约方大会，并在会上启动该基金。欢迎第28次缔约方大会上达成的“阿联酋共识”，包括题为“首次全球盘点结果”的决定，以及阿联酋全球气候韧性框架。我们承诺推动阿塞拜疆第29次缔约方大会成功举办，并期待大会在向发展中国家提供气候融资方面达成有力成果，极大促进各国实现当前和未来国家自主行动和减缓、适应以及损失与损害等方面目标。支持巴西主办2025年第30次缔约方大会，欢迎印度申办2028年第33次缔约方大会。

17.我们重申生物多样性保护的重要性，包括落实《昆明－蒙特利尔全球生物多样性框架》。敦促发达国家确保向发展中国家提供充足、有效和容易获得的资金，以促进生物多样性的保护和可持续利用。强调提高能力建设和从发达国家向发展中国家进行技术开发和转让的重要性，以进一步加强环境保护、可持续地利用生物多样性，确保公平公正地分享生物多样性开发所带来的惠益。

18.我们认识到土地退化、荒漠化和干旱对人民福祉、生计和环境构成严重威胁，在认可为促进可持续土地管理不懈努力的同时，呼吁紧急提供更多财政资源、强有力的伙伴关系和综合施策，以应对土地退化、荒漠化和干旱的挑战。鉴此，我们期待即将于2024年12月2日至13日在沙特阿拉伯利雅得举行的《联合国防治荒漠化公约》第16次缔约方大会。

19.鉴于为应对全球水资源短缺挑战所作的全球性努力，我们欢迎阿拉伯联合酋长国和塞内加尔在阿拉伯联合酋长国共同主办联合国2026年水事会议。

20.我们赞赏金砖国家为保护珍稀物种所作的努力，同时认识到大型猫科动物的高度脆弱性，注意到印度关于建立国际大型猫科动物联盟的倡议，并鼓励金砖国家共同努力，为保护大型猫科动物作出进一步贡献。我们注意到阿联酋设立了穆罕默德·本·扎耶德物种保护基金。鉴此，我们鼓励金砖国家在保护和保存最脆弱物种方面加强集体协作。

21.我们重申各国应本着平等相待和相互尊重的原则开展合作，促进和保护人权与基本自由。同意继续以公平、平等的方式同等重视和对待包括发展权在内的各类人权。同意在金砖国家及联合国大会、人权理事会等多边框架下就共同关心的问题加强合作，认为应以非选择性、非政治化和建设性方式促进、保护及实现人权，避免双重标准。呼吁尊重民主和人权，强调应在国内治理和全球治理两个层面均得到体现。重申致力于促进和保护民主、所有人的人权和基本自由，在互利合作的基础上构建人类命运共同体。

22.我们重申，单边强制措施，尤其是违背国际法的单边经济制裁和二级制裁，对目标国普通民众的发展权等人权产生深远影响，对贫困和弱势群体的影响尤甚。因此，呼吁取消以上制裁。

23.我们忆及2001年《德班宣言和行动纲领》和2009年德班审查会议成果文件，认可需要加强打击种族主义、种族歧视、仇外心理和相关不容忍行为以及基于宗教、信仰或信念的歧视及其在世界范围内的所有当代表现形式，包括令人担忧的仇恨言论上升趋势。认可联合国大会关于“打击美化纳粹主义、新纳粹主义和其他助长当代形式种族主义、种族歧视、仇外心理和相关不容忍行为的做法”的年度决议。

促进合作，推动全球和地区稳定与安全

24.我们大力支持加强金砖国家政治安全对话。欢迎2024年6月10日发布的《金砖国家外长会晤联合声明》，并注意到2024年9月10日至11日在圣彼得堡举行的第十四次金砖国家安全事务高级代表会议。

25.我们对世界有关地区暴力上升、武装冲突延宕并在国际和地区层面产生重大影响表示关切。重申致力于以协调合作的方式，通过外交、调解、包容性对话和协商和平解决争端，支持一切有助于和平解决危机的努力。强调有必要致力于冲突预防，包括解决冲突的根源问题。呼吁保护文化遗产，特别是在受冲突影响的地区，防止破坏和非法贩运文化财产，这对保护受影响地区的历史和特性至关重要。

26.我们强调，宽容与和平共处是国家间和社会间关系最重要的价值观和原则之一。鉴此，我们欢迎联合国安理会第2686号决议和其他得到联合国会员国一致支持的联合国决议。

27.我们重申在冲突中应充分尊重国际人道主义法，应根据联合国大会第46/182号决议确立的人道、中立、公正和独立的基本原则提供人道主义援助。呼吁国际社会共同应对包括恐怖主义在内的全球和地区挑战和安全威胁。强调必须遵守《联合国宪章》宗旨和原则，重申通过对话协商以和平方式解决国家间分歧和争端。强调应尊重各国正当、合理安全关切。强调妇女必须充分、平等、有意义地参与和平进程，包括预防和解决冲突、维和、和平建设、冲突后重建与发展以及维系和平等。

28.我们对中东和北非地区持续冲突和不稳定表达严重关切，并注意到2024年4月25日金砖国家中东事务副外长/特使会议联合声明。

29.我们对近期在冲突中悲惨丧生的平民表示哀悼，并向所有平民受害者及其家属表示慰问。呼吁根据国际法采取紧急措施，确保普通民众的生命安全得到保护。

30.我们重申对巴勒斯坦被占领土局势恶化和人道主义危机的严重关切，特别是以色列军事进攻导致加沙地带和西岸暴力空前升级，造成平民大规模伤亡，被迫流离失所，民用基础设施遭到广泛破坏。强调加沙地带迫切需要立即、全面、永久停火，立即无条件释放双方所有非法拘押人质和被拘留者，不受阻碍地向加沙地带持续大规模提供人道主义援助，停止一切侵略行为。谴责以色列对人道主义行动、设施、人员和分发点的袭击。为此，我们呼吁全面执行联合国安理会第2712号决议（2023）、第2720号决议（2023）、第2728号决议（2024）和第2735号决议（2024），并欢迎阿拉伯埃及共和国、卡塔尔及其他国际和地区层面为立即实现停火、加快提供人道主义援助、推动以色列从加沙地带撤军所作的持续努力。呼吁遵守国际法。我们对加沙地带冲突进一步加剧紧张局势、导致极端主义蔓延及其他地区和国际层面严重负面后果感到震惊。呼吁各相关方保持最大克制，避免行动升级和挑衅性言论。认可国际法院在南非对以色列提起的法律诉讼中采取的临时措施。重申支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国，同时坚持致力于实现以包括联合国安理会和联合国大会有关决议在内的国际法、阿拉伯和平倡议为基础的“两国方案”愿景，包括建立以国际公认的1967年6月边界为基础、以东耶路撒冷为首都、与以色列毗邻和平共处、享有主权的独立自立的巴勒斯坦国。

31.我们对黎巴嫩南部的局势表示警惕。谴责以色列对黎巴嫩居民区袭击造成的平民丧生和对民用基础设施的巨大破坏，呼吁立即停止军事行动。强调维护黎巴嫩的主权和领土完整，为政治和外交解决创造条件，以维护中东地区的和平与稳定。强调必须严格遵守联合国安理会第1701号决议（2006）和第2749号决议（2024）。强烈谴责对联合国人员的袭击、对人员安全的威胁，并呼吁以色列立即停止此类活动。

32.我们对与信息通信技术能力相关的恐怖袭击事件日益增多表示关切。为此，我们谴责2024年9月17日在贝鲁特引爆手持通信设备、造成数十名平民伤亡的预谋性恐怖主义行为。重申此类袭击严重违反国际法。

33.我们强调所有国家船只根据国际法在红海和曼德海峡行使航行权利及自由的重要性。鼓励各方为此加强外交努力，包括解决冲突根源，并继续支持联合国推动的对话与也门和平进程。

34.我们强调必须严格维护叙利亚的主权和领土完整。我们谴责导致该地区大规模冲突风险增加的外国非法军事力量存在。强调非法单边制裁严重加剧叙利亚人民的苦难。

35.我们谴责以色列于2024年4月1日袭击伊朗伊斯兰共和国位于叙利亚首都大马士革外交馆舍的行动，该行动违反了1961年《维也纳外交关系公约》和1963年《维也纳领事关系公约》规定的外交和领事馆舍不可侵犯的基本原则。

36.我们忆及在联合国安理会、联合国大会等相应场合就乌克兰境内及周边局势表达的国家立场。强调所有国家都应遵守《联合国宪章》宗旨和原则的完整性及相关性。赞赏地注意到那些旨在通过对话和外交手段和平解决冲突的相关调解和斡旋建议。

37.我们强调全面落实联合国安理会第2231号决议（2015）通过的伊朗核问题全面协议，并强调各相关方在善意基础上采取建设性方式的重要性，推动各方全面恢复履行协议承诺。

38.我们重申，“以非洲方式解决非洲问题”原则应继续作为解决非洲大陆冲突的基础。鉴此，我们认识到非洲联盟在预防、管理和解决非洲冲突方面发挥的关键作用。重申支持非洲和平努力，包括非洲联盟及非洲次区域组织根据非洲自主、互补和辅助原则所作努力。

39.我们赞赏非洲国家在谋求和平与发展、打击在非洲特别是非洲之角和萨赫勒地区日益严重的恐怖主义危害方面所作的努力和取得的成就，呼吁向发展中国家提供更多国际反恐资源，帮助非洲国家加强反恐能力建设，特别是受影响的非洲国家。赞赏非洲国家、非洲联盟、非洲次区域组织和联合国为推动南苏丹和平进程、稳定中非共和国局势所作的努力，以及莫桑比克政府在南部非洲发展共同体支持下成功应对该国北部恐怖主义威胁。

40.我们对苏丹不断升级的暴力和人道主义危机表示严重关切，并再次呼吁立即、永久和无条件停火，以和平方式解决冲突，以和平谈判作为结束这场冲突的唯一途径，确保苏丹人民持续、紧急和不受阻碍地获得人道主义援助，并扩大对苏丹和邻国的人道主义援助。谴责2024年9月29日对阿联酋驻苏丹大使官邸的袭击，该袭击对位于喀土穆居民区的馆舍造成了严重损坏。强调外交和领事馆舍不可侵犯的基本原则以及接受国的义务，包括根据1961年《维也纳外交关系公约》和1963年《维也纳领事关系公约》应承担的义务。

41.我们对在海地蓬桑德发生的造成平民死亡和被迫流离失所的帮派袭击表示痛心，并对海地安全、人道主义和经济局势的持续恶化深表关切。赞赏建立海地过渡总统委员会和选举委员会，认为这是解决当前危机的重要步骤。强调当前危机需要一个海地主导的解决方案，包括在当地政治力量、机构和社会之间开展全国性、包容性对话并凝聚共识。呼吁国际社会为支持海地临时政府解散帮派、改善安全局势以及为社会和经济长期发展所作努力，呼吁在2025年底前举行大选。支持联合国在提供人道主义援助方面发挥作用，强调需加强国际合作，有效解决海地多方面危机。

42.我们强调亟需和平解决阿富汗问题以加强区域安全与稳定。主张阿富汗成为一个独立、统一、和平的国家，摆脱恐怖主义、战争和毒品。敦促在阿富汗采取更可见和可核查的措施，以确保阿富汗领土不被恐怖分子利用。强调必须向阿富汗人民提供紧急和不间断的人道主义援助，并保障所有阿富汗人民，包括妇女、女童和不同族裔群体的基本权利。呼吁阿富汗政权撤销禁止女孩接受中高等教育的禁令。强调地区对话平台和阿富汗邻国的首要和有效作用，并欢迎这些平台和倡议为促进阿富汗问题的解决所作努力。

43.我们主张加强防扩散与裁军，保护和维持全球稳定及国际和平与安全。注意到，加快实施关于建立中东无核武器和其他大规模杀伤性武器区相关决议的努力至关重要，包括根据联合国大会第73/546号决定召开的会议。呼吁各受邀方真诚参与会议，并建设性地参与这一努力。

44.我们还呼吁全面执行联合国安理会第1540号决议，该决议为各国在国家层面采取有效和强有力的措施，防止大规模杀伤性武器及其运载工具和相关材料落入包括恐怖分子在内的非国家行为体手中提供了重要动力，并为此提供了国际合作框架。

45.我们重申支持确保外空活动的长期可持续性，防止外空军备竞赛和武器化，包括通过谈判达成一项多边法律文书，以确保全球安全。认识到，2014年向裁军谈判会议提交的“防止在外空放置武器、对外空物体使用或威胁使用武力条约”更新草案是朝着这一目标迈出的重要一步。欢迎联合国防止外空军备竞赛政府专家组就进一步切实措施的报告于2024年8月16日以协商一致方式通过，该报告为具有法律约束力的防止外空军备竞赛文书提供了实质性要素。强调透明度和建立信任措施等务实、不具约束力的承诺以及普遍认可的规范、规则和原则也可能有助于防止外空军备竞赛。

46.我们回顾金砖各国根据相关国际公认法律文书承担的出口管制领域义务，强调决心加强该领域对话与合作，同时应考虑防扩散与和平利用技术之间的必要平衡，确保各国基于和平目的充分参与科技信息、设备和材料交换的合法权利。

47.我们重申坚决谴责一切形式和表现的恐怖主义，无论何时何地，由何人所为。我们重申，恐怖主义不应与任何宗教、国籍、文明或族裔群体挂钩。强调恐怖主义是一种共同威胁，要在全球和地区层面采取全面和平衡做法，并充分考虑到各国优先事项。承诺在充分尊重各国主权和安全基础上，根据《联合国宪章》和国际法，进一步加强国际和地区合作，预防和打击恐怖主义威胁。承认国家在预防和打击恐怖主义方面负有首要责任，联合国应继续在该领域发挥中心协调作用。认识到一切恐怖主义行为都是犯罪且毫无道理，无论其动机如何，强调需要确保对持续存在和新出现的恐怖主义威胁采取强有力的集体回应，拒绝双重标准。反对任何将反恐问题政治化的企图，以及利用恐怖组织实现政治目的。承诺采取果断措施，预防和阻扰恐怖主义意识形态和极端主义的传播、滥用现代技术进行恐怖主义活动、恐怖分子跨境流动、恐怖主义融资和其他形式的恐怖主义支持、煽动实施恐怖主义行为以及招募外国恐怖主义战斗人员。呼吁尽快在联合国框架下完成和通过《全面反恐公约》。呼吁对所有联合国认定的恐怖分子和恐怖组织采取协调一致的行动。

48.我们期待进一步深化反恐务实合作。欢迎金砖国家反恐工作组及其五个分工作组在《金砖国家反恐战略》和《金砖国家反恐行动计划》基础上开展的活动，包括通过《反恐工作组立场文件》。

49.我们重申致力于预防和打击以非法和恐怖主义为目的非法资金流动、洗钱、恐怖主义融资、贩毒、腐败以及滥用包括加密货币在内的新技术。重申对国际反犯罪合作的技术性和非政治化原则的承诺，包括防止和确定这些犯罪的金融痕迹而进行的合作。注意到有必要在金砖国家已加入的相关国际法律文书基础上进一步加强此类合作，包括有关的联合国公约、决议、地区公约、条约等文书。

50.我们呼吁金砖国家在利益攸关方的参与下，就反洗钱和打击恐怖主义融资问题加强对话。强调为年轻一代的安全发展创造条件的重要性，降低他们参与非法活动的风险，并欢迎在年轻人的参与下发展相关国际项目。

51.我们对世界范围内非法生产、贩运和滥用毒品的情况表示关切，认识到其严重威胁公共安全、国际和地区稳定、人类健康、安全和福祉，并破坏各国的可持续发展。确认在联合国三项禁毒公约基础上对现行国际禁毒体制的承诺。认识到加强金砖国家禁毒合作和执法部门交流的重要性，欢迎2024年5月22日在莫斯科举行的金砖国家禁毒工作组会议联合声明。

52.我们认为打击跨国有组织犯罪是国际执法合作的关键领域之一。我们还注意到，这种合作不应被政治化，否则可能对整体打击犯罪造成损害。我们对环境犯罪行为表示特别关切，认为其应得到解决。

53.我们坚定不移推动金砖国家在预防和打击腐败方面的合作，加强在国际反腐败议程重大问题上的协调，包括《联合国反腐败公约》。我们决心履行承诺，呼吁国际社会就拒绝腐败避风港加强合作。欢迎《加强反腐败合作与资产追回：金砖国家共同愿景与联合行动》，重视在各国国内框架内推动落实。赞赏反腐败工作组发布《金砖国家资产追回分析》，感谢工作组在加强资产追回合作方面所作努力。赞赏反腐败工作组更新金砖国家在反腐败教育、知识共享和能力建设方面合作文件。该文件以金砖集体成就为基准，包括今年举行的一些专家倡议活动，指出了反腐败这一优先领域的发展方向。

54.我们认识到信息通信技术在弥合数字鸿沟、促进社会经济增长和人类发展方面具有巨大潜力。我们还认识到来自数字领域和数字领域内部的挑战和威胁。呼吁采取全面、平衡、客观的方法来实现信息通信技术产品和系统的开发和安全，并制定和实施全球可互操作的供应链安全通用规则和标准。我们对信息通信技术被更加频繁地恶意使用表示关切。在这方面，我们强调国际合作在预防和打击信息通信技术犯罪方面的重要性，因此期待在第79届联合国大会通过《联合国打击网络犯罪公约》草案；加强国际合作，打击利用信息通信技术系统实施的某些犯罪，并以电子形式收集、保存和共享严重犯罪的证据。我们还认为，能力建设是增进资源、技能、政策和机构所必需的基础，以便各国在加强信息通信技术韧性的同时确保国家安全，加速数字化转型，特别是考虑到发展中国家的诉求和需要。强调联合国应发挥领导作用，推动通过对话就信息通信技术安全和使用，包括讨论在该领域制定一个普遍的法律框架，继续发展普遍同意的负责任国家行为规则、准则和原则达成共识。赞赏联合国2021－2025年信息通信技术安全和使用问题开放工作组作为在此问题上唯一全球性和包容性机制所做工作，并支持以协商一致方式建立一个由联合国主持的单一轨道、国家主导的常设机制，向联合国大会第一委员会报告，认识到协商一致原则对建立未来机制本身以及该机制决策过程的重要性。我们致力于在信息通信技术环境中推动尊重国家主权和主权平等，反对破坏该领域国际合作及全球供应链可持续性的单边行为。

55.我们认可在《金砖国家确保网络安全务实合作路线图》基础上推进相关合作取得的进展，包括建立并进一步实施金砖国家网络安全应急响应联络点名录，以便在国家实体间开展应对信息通信技术事故的务实合作并建立互信。我们还认识到在金砖国家间建立信息通信技术安全合作法律框架的重要性。我们也认识到有必要通过金砖国家信息通信技术安全工作组的活动推进金砖国家内部务实合作。

56.我们对包括传播虚假叙事和假新闻在内的虚假信息、错误信息和仇恨言论呈指数级蔓延和扩散表示严重关切，特别是在助长激进化和冲突的数字平台上。重申对国家主权的承诺，同时强调信息公正的重要性，并确保基于事实的准确信息能够自由流动并被公众获取，包括意见和言论自由以及数字和媒体素养，以便根据适用的国内法和国际法实现有意义的互联互通。

加强经济金融合作，推动公正的全球发展

57.我们忆及《金砖国家领导人第十五次会晤约翰内斯堡宣言》，重申多边合作对降低地缘政治和地缘经济碎片化带来的风险、加强共同关心领域的努力至关重要。这些领域包括但不限于贸易、减贫、消除饥饿、可持续发展，包括获得能源、水和粮食、燃料、化肥，气候变化减缓与适应、教育和卫生，其中包括疫情预防、准备和应对等。

58.我们强调全面落实2015年联合国第三次发展筹资问题国际会议通过的《亚的斯亚贝巴行动议程》以及发展中国家有效参与将于2025年6月30日至7月3日在西班牙举行的第四次发展筹资问题国际会议的重要性。呼吁发达国家履行发展筹资承诺，鼓励其在税收、债务、贸易、官方发展援助、技术转让、国际金融架构改革等不同发展领域与发展中国家开展合作。

59.我们强调必须改革现有国际金融架构，以应对包括全球经济治理在内的全球金融挑战，使国际金融架构更加包容和公正。

60.我们注意到，一些国家的高债务水平压缩了其应对当前发展挑战所需的财政空间。外部冲击的溢出效应，特别是一些发达经济体金融和货币政策波动以及国际金融架构的固有问题加剧了这些挑战。高利率和融资条件收紧加剧了许多国家的债务脆弱。认为有必要妥善、全面地解决国际债务问题，以支持经济复苏和可持续发展，同时考虑到每个国家的法律和内部程序，采取可持续的外债和财政审慎政策。认识到需有效、全面和系统地解决中低收入国家的债务脆弱性问题。共同解决债务脆弱性的工具之一，是在官方双边债权人、私人债权人和多边开发银行的参与下，根据“共同行动、公平负担”的原则，以可预期、有序、及时、协调方式落实二十国集团《债务处理共同框架》。

61.我们认识到混合融资是调动私人资本为基础设施项目融资的有效方式。我们注意到多边开发银行和国家开发银行等开发金融机构采取机构性扩大混合融资和其他工具的重要作用，助力各国根据具体需求和优先事项促进实现可持续发展目标。为此，我们赞赏金砖国家公私伙伴关系和基础设施工作组的工作，并核可其《基础设施项目混合融资技术报告》。

62.我们认识到新开发银行在促进其成员国基础设施和可持续发展方面的关键作用。支持新开发银行进一步发展，改善银行治理、提高运营效率，以实现2022－2026年总体战略。支持新开发银行不断扩大本币融资，加强投融资工具创新。鼓励新开发银行遵循成员国主导、需求导向的原则，运用创新融资机制多渠道动员各类资源。鉴此，我们认可利用新开发银行现有机构设施打造新投资平台的倡议，以增加对金砖国家和“全球南方”有关机制的投资。支持加强能力建设和知识分享，包括建立发展中国家知识资源间的协作，助力成员国实现可持续发展目标，进一步提高其履职尽责的效率和效力，力争使其成为新兴市场和发展中国家的主要多边开发机构。同意共同将新开发银行建设成21世纪新型多边开发银行。敦促新开发银行按照银行章程条款以公平、非歧视的方式履行宗旨和职能。支持新开发银行进一步扩员，支持根据《新开发银行总体战略》以及相关政策加快审议金砖成员国的申请。

63.我们欢迎金砖国家银行合作机制聚焦促进和扩大项目和计划的创新金融实践和方法，包括寻找可接受的本币融资机制。欢迎银行合作机制与新开发银行继续开展对话。

64.我们认识到，金砖国家共同应对全球经济风险挑战对实现全球复苏和可持续发展具有重要作用。重申致力于加强宏观经济政策协调，深化经济合作，推动实现强劲、可持续、平衡和包容的经济复苏。强调在所有相关部长级和工作组机制内继续落实《金砖国家经济伙伴战略2025》的重要性。

65.我们重申致力于加强金砖国家金融合作。认识到基于贸易壁垒最小化和非歧视准入原则的快速、低成本、高效、透明、安全、包容的跨境支付体系具有广泛益处。欢迎金砖国家同其贸易伙伴在开展金融交易时使用本币。鼓励加强金砖国家间代理银行网络，根据自愿且非约束性的金砖国家跨境支付倡议促进本币结算，期待在金砖国家支付工作组等机制下就此进一步探讨。

66.我们认识到探索金砖国家金融市场基础设施互联互通可行性的重要性，同意在各方自愿参与的基础上，讨论和研究建立“金砖国家证券存托结算基础设施”的可行性，以补充现有金融市场基础设施。此外，在自愿参与的基础上探讨金砖国家（再）保险公司，以提高金砖国家独立再保险能力。

67.我们授权金砖国家财长和央行行长适时继续研究本币合作、支付工具和平台，并于下届金砖主席国任期内提交报告。

68.我们认识到金砖国家应急储备安排是成员国预防短期收支平衡压力、进一步增强金融稳定性的重要机制。强烈支持考虑其他符合条件的货币，欢迎完成修约工作。认可第7次演练圆满完成以及将“更高利率环境下的金砖国家经济体”作为第5版金砖国家经济简报名称。

69.我们认可首次金砖国家信息安全快速沟通机制演练成果，认为这将进一步加强金砖国家金融领域的网络韧性。

70.我们强调，安全、有韧性、稳定、有效、开放的供应链对可持续发展至关重要。认识到金砖国家成员作为世界最大自然资源生产国的作用，强调金砖国家加强全价值链合作的重要性，同意采取联合行动，反对不符合世界贸易组织现行规定的单边保护主义措施。

71.我们考虑到21世纪人类生活各方面的快速数字化进程，强调数据对发展的关键作用，以及加强金砖国家内部沟通解决这一问题的必要性。强调公平、包容、平等的数据治理对于发展中国家利用好数字经济和包括人工智能在内的新兴技术至关重要。呼吁设计一个公平合理的全球数据治理框架，包括跨境数据流动，以强调数据收集、存储、使用和传输的原则，确保各级数据政策框架的互操作性，并与发展中国家分享数据带来的货币和非货币益处。

72.我们强调，电子商务已成为全球经济增长重要驱动力之一，为促进国际货物和服务贸易、保障外资流动并推动创新作出积极贡献。我们希望通过加强消费者权益保护数据技术合作、探索在线争端解决工具等为企业进入全球市场创造便利环境，并就跨境电子商务中的小值产品贸易问题交换意见，进一步增强对电子商务的信任度，确保电子商务参与方的权益得到全面保护。

73.我们一致认为，供应链韧性和农业贸易畅通以及国内生产对于确保粮食安全和民生至关重要，特别是对低收入和资源贫乏的农民以及粮食净进口发展中国家。我们认识到支持小农的努力是国家农业系统的重要组成部分。欢迎2024年6月27日至28日在莫斯科举办的粮食安全和可持续农业发展会议，期待将于2024年11月26日至28日在阿拉伯联合酋长国阿布扎比举行的全球粮食安全峰会。重申有必要发展公平的农业贸易体系，发展有韧性和可持续的农业。承诺尽量避免干扰，促进基于规则的农产品和化肥贸易，确保粮食和农业生产必需投入品持续流动，不受不必要且与世界贸易组织规则不符的经济限制措施影响，包括对农产品生产者和出口商以及国际货运有关商业服务产生影响的措施。鉴此，我们欢迎俄方在金砖国家框架下建立谷物（商品）交易平台（金砖谷物交易所）的倡议，随后发展该平台，包括拓展至其他农业领域。

74.我们认识到，金砖国家特殊经济区是促进贸易和工业合作、促进制造业发展的成熟机制，包括但不限于高科技经济领域、信息技术和信息服务业、旅游、港口和交通基础设施、技术开发和商业化以及新型增值产品生产。我们也认识到特殊经济区为提振经济发展的优先领域创造了大量机会。欢迎建立金砖国家特殊经济区合作论坛。同意开展以实践为导向的活动，包括交流管理标准和最佳实践等。

75.我们认识到，中小微企业有力拉动经济增长，有助于全面提高劳动生产率、家庭收入以及商品和服务质量。我们将就国内支持中小微企业实践开展交流，包括通过数字服务和平台简化企业运营。我们认识到，支持由中小微企业参与创造的现有价值链，并在金砖国家内为中小微企业特别是高科技和创新驱动型中小微企业建立新的合作关系十分重要。

76.我们认可金砖国家新工业革命伙伴关系是新工业革命框架内金砖合作的指导平台，旨在明确工业加速演进背景下各方关注的重点、挑战、机遇，以及工业领域能力建设，确保金砖国家在清晰架构中开展工业领域持续性合作。我们赞赏金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地在组织2024年金砖国家新工业革命伙伴关系论坛、2024年金砖国家工业创新大赛、2024年金砖国家新工业革命展览会和创新基地培训计划等方面所作努力，并鼓励金砖国家积极参与上述活动。赞赏金砖国家初创企业论坛为初创企业项目落地所作的努力，这些项目在新工业革命时代推动创新和经济增长方面发挥关键作用。期待与金砖国家深化接触，参与金砖国家初创企业论坛未来相关活动。注意到与联合国工业发展组织合作成立金砖国家工业能力中心的协议，以共同支持金砖国家工业4.0技能发展，促进新工业革命伙伴关系并提高生产力。支持在金砖国家新工业革命伙伴关系咨询组框架下成立七个工作组，即：化学工业工作组、冶金矿业工作组、产业数字化转型工作组、中小企业工作组、智能制造和机器人工作组、光伏产业工作组和医药产业工作组。

77.我们认识到打造便利、包容、安全的数字经济的重要性，数字互联互通是数字化转型和社会经济增长的必要前提，强调需就此加强金砖国家合作。我们也认识到5G、卫星系统、地面和非地面网络等新兴技术在促进数字经济发展方面具有潜力。我们承认，有韧性、安全、包容和可互操作的数字公共基础设施在提供规模化服务、为所有人增加社会和经济机遇方面具有潜力。鼓励金砖国家探索在数字基础设施领域联合开展活动的可能性，以确保互联网国家层面的完整性、稳定性和安全性，同时尊重包括安全在内的互联网使用等方面的国家立法框架。我们注意到，金砖国家有必要进一步加强对话，释放信息通信技术的巨大潜力，鼓励就人工智能开展政策交流与对话，以建立基于广泛共识的有效全球治理框架，促进各国经济发展，降低此类技术带来的恶意使用、错误信息、隐私泄露、偏见和歧视风险，坚持以人为本、面向发展、包容和可持续的方式，以改善人民生活和缩小数字鸿沟特别是发达国家和发展中国家之间的数字鸿沟为目标。

78.我们认识到包括人工智能快速发展在内的快速技术变革有可能为全球社会经济发展带来新机遇，我们鼓励开展更多国际讨论，支持联合国在全球人工智能治理中发挥重要作用，欢迎联合国大会以协商一致方式通过题为“加强人工智能能力建设方面的国际合作”的第78/311号决议。我们期待金砖国家合作帮助发展中国家加强人工智能能力建设。我们鼓励就人工智能议题开展磋商，包括通过已成立的金砖国家未来网络研究院人工智能研究组开展磋商。

79.我们重申支持金砖国家未来网络研究院工作，并鼓励所有金砖成员国提名国家分支机构。我们回顾在研究院理事会下设立四个研究组的决定，并注意到对其职权范围草案的讨论。我们鼓励金砖成员国视情积极参与。我们鼓励各研究组开始工作，并认可金砖国家信息通信技术工作组下设立的金砖国家数字公共产品平台焦点组的持续努力。

80.我们强调能源可及对实现可持续发展目标的基础性作用，注意到能源安全面临的突出风险，强调金砖国家作为能源产品和服务的主要生产者和消费者，有必要加强合作，以实现公平、包容、可持续、平等、公正的能源转型。我们认为能源安全、可及性和能源转型都很重要，需要在全面有效落实《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》的基础上加以平衡。我们重申决心建立自由、开放、公平、非歧视、透明、包容和可预期的国际能源贸易和投资环境，同意深化技术合作。我们强调有韧性的全球供应链和稳定、可预测的能源需求的必要性，以提供全球可及、可负担的、可靠的、可持续的现代能源资源，并确保国内、全球和区域能源安全。鉴此，我们强烈谴责针对关键跨境能源基础设施的恐怖袭击，呼吁以公开公正的方式调查此类事件。

81.我们重申需要考虑各国国情，包括气候和自然条件，国民经济和能源结构，以及经济严重依赖化石燃料及相关能源密集型产品的收入或消费来实现公正能源转型的发展中国家的具体情况。我们相信高效利用各类能源资源对于向更灵活、更具韧性、更可持续的能源系统进行公正能源转型至关重要。鉴此，我们坚持技术中立原则，使用各种现有的燃料、能源资源和技术以减少温室气体排放，包括但不限于具有减排和清除技术的化石燃料、生物燃料、天然气和液化石油气、氢及其衍生物，包括氨、核能和可再生能源等。

82.我们呼吁发达国家根据共同但有区别的责任和各自能力原则向发展中国家提供充足、可预测和可获得的资金，以促进公正能源转型。强调与能源转型相关的新工业发展模式需要对现有和新的基础设施进行大量投资。

83.我们反对以环境问题为借口采取不符合国际法的单边、惩罚性和歧视性保护主义措施，如单边和歧视性碳边界调整机制、尽职调查要求、税收等措施，重申全力支持第28届联合国气候变化大会关于避免基于气候或环境的单边贸易措施的呼吁。我们也反对蓄意破坏全球供应链和生产链、扭曲竞争的单边保护主义措施。

84.我们欢迎在金砖国家能源研究合作平台机制下现有合作，包括发布《金砖国家公正能源转型报告》，同时赞赏于2024年9月27日至28日在莫斯科举行的第六届金砖国家青年能源峰会。

85.我们认识到碳市场作为气候行动驱动因素之一的重要作用，鼓励在该领域加强合作，分享经验。我们反对以气候和环境问题为借口采取单边措施，重申致力于加强在这些问题上的协调。我们欢迎签署《金砖国家碳市场伙伴关系谅解备忘录》，作为分享发展碳市场知识、经验和案例研究的平台，讨论金砖国家在碳市场领域的潜在合作，就金砖国家根据《巴黎协定》第6条开展合作交换意见。

86.我们欢迎金砖国家环境部长于2024年6月28日在下诺夫哥罗德成立金砖应对气候变化与可持续发展气候联络组，欢迎气候变化高级别对话于2024年8月30日在莫斯科通过《气候变化与可持续发展合作框架》。我们期待建立金砖国家气候研究平台，加强联络组内科学和专家观点、知识和最佳实践的交流。

87.我们强调积极开展气候适应项目至关重要，从研究和预测转向实施务实解决方案，推进可再生能源、可持续融资、低排放技术和可持续发展投资，同时强调采取集体行动和国际合作应对气候变化不利影响，确保包容、公平的气候倡议的重要性。

88.金砖国家拥有丰富多样的矿产资源，包括重要矿产资源。我们赞赏金砖国家地质部门负责人首次会晤成果，认可金砖国家为启动地质平台所作的共同努力，这是金砖国家在地质和矿产资源合理开发领域开展务实合作的第一步。

89.我们认识到环境问题带来的威胁不断上升，造成大量经济损失并影响人民生活质量，欢迎在金砖国家环境友好技术平台框架下继续推动“金砖国家清洁河流倡议”。我们鼓励年轻人更加积极地参与到环境活动中，相信这对于在民众中特别是在年轻人中推广环境文化和知识至关重要。

90.我们充分意识到海洋对可持续发展和气候稳定的重要性，认识到适当的规划和管理，以及充足的资金、能力建设以及海洋技术的转让和开发，对于确保海洋环境保护以及海洋资源和生物多样性的保护和可持续利用至关重要。

91.我们支持金伯利进程作为监管钻石矿石贸易的唯一全球政府间认证机制，强调致力于预防冲突钻石进入市场，认可在非洲钻石开采国参与下启动的非正式的金砖国家合作平台，确保钻石矿石的自由贸易和全球钻石业的可持续发展。我们欢迎阿联酋作为2024年金伯利进程主席国所作努力。我们支持努力在共同质量标准基础上增加金砖国家间贵金属交易量。

92.我们认为发达的交通基础设施、安全、可靠和性价比高的国际运输路线、创新技术和法规将促进贸易流和人员跨境流动，并认识到整合各类运输方式对金砖国家建设高效和可持续交通体系的重要性。我们欢迎2024年6月6日在圣彼得堡举行的首届金砖国家交通部长会议的成果，并期待进一步加强交通领域对话，以满足各利益攸关方需求，提升金砖国家的交通潜力，同时在交通合作中尊重各成员国的主权和领土完整。我们期待进一步探索建立物流平台的机会，以协调并改善金砖国家间多式联运物流的运输条件。

93.我们重申支持世界卫生组织在开展多边国际合作，保护大众健康免受传染性疾病威胁，以及开展改革加强国际传染病防治和应对系统等方面发挥的引领作用。我们认识到基本卫生保健是全民卫生保健、卫生系统韧性、预防和应对突发卫生事件的关键基础。我们欢迎金砖国家负责卫生健康、流行病预防和应对灾害卫生影响的卫生机构加强联系，鼓励进一步探索在卫生领域开展知识共享、专业交流和联合项目的机会。

94.我们认识到，金砖国家在应对结核病、抗生素耐药性、加强预防传染性疾病和非传染性疾病等问题的能力建设、研发、经验分享等方面加强合作，包括传统医药系统、数字卫生、核医学和放射性药物科学等领域，特别强调加强放射性药物供应链、提高同位素生产，同时促进开发先进的数字解决方案，为相关国际努力作出重要贡献。

95.我们支持金砖国家疫苗研发中心的倡议，继续推动金砖国家预防大规模传染病早期预警机制在预防大规模传染性疾病风险方面发挥作用，支持金砖国家结核病研究网络运行。我们欢迎第79届联合国大会抗生素耐药性高级别会议的成果，承诺制定一套明确的目标和行动，包括到2030年将每年预估因细菌抗生素耐药性死亡的495万人减少10%。我们对抗生素耐药性对所有经济部门，特别是医疗保健部门日益严重的威胁表示关切，注意到2024年5月举办首届金砖国家抗生素耐药性会议非常及时。

96.我们忆及金砖国家在核医学领域的巨大潜力，欢迎建立金砖国家核医学工作组的决定。我们注意到首届金砖国家核医学论坛于2024年6月20日至21日在圣彼得堡成功举行，并发表了《金砖国家核医学最佳实践综述》。

97.我们欢迎首版《金砖国家卫生杂志》的发布以及设立金砖医学联盟的决定。我们支持建立金砖公共卫生研究网络，作为加强和保护公共卫生经验和最佳实践交流的平台。

98.我们期待加强金砖国家合作，包括建立遥感卫星应用机制，促进金砖国家经济和社会发展，支持应对气候变化、减少灾害风险和早期预警系统等方面。我们鼓励加强机构间对话，进一步探讨和平探索和利用外太空合作的可能性。我们欢迎金砖国家航天机构负责人发表声明。

99.我们认识到金砖国家有巨大的旅游潜力，欢迎2024年6月20日至21日在莫斯科举办的首届金砖国家旅游论坛成果。我们致力于深化民间交流，加强各利益攸关方合作，开展旅游领域联合项目。我们赞赏通过《金砖国家旅游合作路线图》，以推动游客互访、技能提升、促进可持续旅游业和旅游服务数字化。

100.我们重申致力于继续推动和发展金砖国家在竞争法律与政策领域合作，为市场可持续发展、有效打击跨境反竞争实践、营造健康的市场环境作贡献。我们认识到金砖国家国际竞争法律和政策中心活动的重要性，其有助于金砖国家竞争主管部门之间知识创造和知识共享，确保为金砖国家经济竞争法发展创造最有利条件，消除对社会具有重要意义市场的垄断壁垒。我们欢迎2025年在南非举行第九届金砖国家国际竞争大会。

101.我们欢迎金砖国家之间持续深化的合作，包括但不限于进一步讨论行政互助协定，金砖国家海关机构签署《金砖国家认证经营者联合行动计划》，以相互承认各自的认证经营者项目。这些合作使新成员国能够纳入既定流程、能力建设、执法合作，并加强金砖国家海关培训中心之间的合作，以实施联合海关培训活动，并建立金砖国家卓越中心及其相关在线平台。

102.我们认识到继续提升和机制化金砖国家税务合作的重要性，欢迎通过《金砖国家税务机关负责人治理框架》作为金砖国家间开展系统及长期税务合作的重要一步。

103.我们欢迎联合国大会第78/230号决议“在联合国促进包容和有效的国际税务合作”。我们感谢联合国特设委员会在制定《联合国国际税务合作框架公约》职权范围方面的承诺和奉献精神。我们认识到，制定该框架公约及其早期议定书对于加强国际税务合作并使其具有充分包容性和更高有效性至关重要。我们期待该框架公约的实施将促进包容、公平、透明、高效、公正和有效的国际税收制度，以促进可持续发展，提高国际税收规则的合法性、确定性、韧性和公平性，同时应对挑战，加强国内资源调动。我们支持加强税务合作的倡议，支持建立更先进、稳定、有效的国际税收体系，提高税务透明度，并推动关于对高净值个人有效征税的讨论。

104.我们认识到标准化工具在贸易便利化中的作用，同意在标准化领域加强互利合作。

105.我们认识到数据、统计和信息对有效决策的重要性，支持加强金砖国家统计合作，包括每年发布《金砖国家联合统计手册》和《金砖国家联合统计摘要》，并交流金砖成员国在官方统计领域最佳实践。

106.我们欢迎金砖国家知识产权机构开展合作，在知识产权领域特别是先进技术问题进行最佳实践分享和经验交流，以支持包括中小微企业在内的权利持有人进行知识产权保护、商业化和利用。

107.我们重申有必要进一步加强金砖国家在灾害管理领域的合作。我们强调提升国家减灾风险体系和能力建设的重要性，以减少灾害造成的损失，保护基础设施、人民生命和生计。鉴此，我们鼓励提高金砖国家综合减灾能力，有效抵抗洪水、干旱、地震、森林火灾等自然灾害。我们支持就发展自然灾害监测系统、预报自然灾害及其可能后果加强对话，包括利用卫星对地观测，促进自然灾害信息和预警系统建设。

108.我们重申致力于加强金砖国家在劳动力市场发展方面的合作，通过可持续的经济社会发展、包容和以人为本的劳动力市场环境，促进高质量和充分就业。我们承诺继续努力制定终身学习、职业指导、持续职业教育和职业技能培训的全面战略，确保工人具备未来工作以及弹性、公平的劳动力市场所需的技能。我们强调监管就业平台的重要性，以确保向所有人提供体面工作、公平补偿和社会保护。我们致力于改善安全和健康的工作环境，社会支持系统现代化，并采取一切相关措施减少职业伤害和疾病，以满足我们人民的多样化需求。

109.我们强调公共领域审计在确保金砖国家公共行政效率、问责制、有效性和透明度以及维持金融经济稳定方面的重要作用。我们欢迎金砖国家最高审计机关之间加强互动，分享最佳实践。我们也特别注意到需根据最高审计机构的授权和程序，视情改进金砖国家区域和地方层面外部公共部门审计机构的活动。

110.我们认识到需要加强金砖框架内的司法合作，注意到首次金砖国家司法部长会议的召开。我们认识到吸引投资和发展金砖国家经济的重要性，并认识到金砖国家之间通过进一步磋商和审议建立强有力的框架来解决投资者关切的重要性。我们注意到俄罗斯关于建立金砖国家国际投资仲裁中心的倡议。

111.我们认识到金砖国家在科技创新领域合作潜力巨大，认可《科技创新合作备忘录议定书》的提出。我们赞赏金砖国家科技创新指导委员会的工作，这是管理和确保金砖国家科技创新领域活动成功举办的主要协调机制之一。我们欢迎设立金砖社会和人文科学研究工作组，以及通过《金砖国家科技创新框架项目任务大纲》规范和进一步管理《联合征集提案》来支持研究工作，包括早日启动金砖国家科技创新旗舰项目。我们认识到科学计量系统和数据库在现代科学世界中的重要作用以及考虑到金砖国家研究潜力，鼓励探索金砖国家科学计量系统和数据库的提议。

112.我们进一步强调科技创新对金砖国家经济发展和人民生活质量提高的重要促进作用。我们还注意到通过联合研究和创新项目以及促进联合机构之间的交流，在生物医学、可再生能源、空间和天文科学、海洋和极地科学等关键交叉领域推进研发和创新计划取得的进展。我们赞赏科技创新部门建立科技创新框架计划，为联合合作研究和优先科学领域创新提供可能的资助。我们鼓励金砖成员国探讨划拨研发资金的可能性，特别是支持初创企业和中小微企业的创新倡议，同时要与国家优先事项和战略保持一致。我们鼓励在金砖国家科技创新框架计划下建立孵化创业中心来促进科技创新。

113.我们赞赏地注意到金砖国家为建立关于科技创新政策制定能力建设、技术前瞻研究平台和支持年轻科学家与创新者等框架所采取的措施。我们鼓励所有金砖国家探索增加对基础研究设施的投资，以提高科学能力和竞争力。

114.我们欢迎金砖国家网络大学扩员以及研究领域的扩展，包括数学、自然科学、社会科学和人文科学、可持续农业和粮食安全、卫生科学等。我们同意金砖成员国合作探索推动学历学位互认框架。我们支持继续以符合本国教育体系方式就金砖国家大学质量评估体系开展对话。

115.我们重申致力于加强金砖国家职业技术教育培训合作，赞赏金砖国家职业教育联盟作为对话、经验分享和项目合作多边平台所发挥的关键作用。我们期待通过联合研究项目进一步讨论技术和职业教育与培训系统的定性和定量评估。我们支持建立金砖国家数字教育合作机制，这是金砖国家教育部长在2023年《斯库库扎宣言》和2024年《喀山宣言》磋商进程中的成果。

116.我们赞赏将8月18日“金砖国家地理学家日”确定为年度行业性节日的倡议，该倡议旨在促进金砖国家在地理和地理空间科学领域的联合研究，提高应对可持续发展挑战的能力。

117.我们欢迎2024年11月1日在巴西福塔莱萨举办全球教育会议，该会议由联合国教科文组织牵头，致力于实现可持续发展目标4，这是该会议首次在“全球南方”国家举行。

118.我们认识到以国内技术能力为基础的高科技产品开发是国家经济竞争力、实现可持续和包容性经济增长的先决因素，鼓励金砖国家加强技术合作。我们认可主席国关于在金砖国家工商理事会框架下启动金砖国家新技术平台的倡议，该倡议旨在促进金砖国家间的技术与创新合作。我们注意到2024年金砖国家解决方案大赛的评选结果，该奖项表彰了金砖国家创新发展优先领域的最佳技术实践。

促进人文交流，推动社会经济发展

119.我们重申金砖国家人文交流对增进相互理解、友谊和合作的重要性。我们赞赏在2024年主席国俄罗斯主持下，在包括媒体、文化、教育、体育、艺术、青年、民间社会、公共外交和学术交流等领域开展的各项活动，认同人文交流对丰富我们的社会、发展我们的经济具有至关重要作用。鉴此，我们呼吁尊重文化多样性，高度重视传承、创新和创造，共同倡导开展国际人文交流与合作，认可联合国大会通过的第78/286号关于设立“文明对话国际日”决议。

120.鉴于当代挑战和变革的复杂性，我们强调致力于加强教育、科学、文化、传播和信息领域的国际合作，鉴此，我们注意到联合国教科文组织《组织法》原则及其通过国际合作促进合作与和平使命的重要性，该合作应以平等、对话、授权的计划性活动和协商一致精神为基础。我们回顾了2024年2月在阿联酋阿布扎比一致通过的《联合国教科文组织文化艺术教育框架》。

121.我们强调文化在可持续发展中的重要作用，因为它极大地促进了经济增长、社会凝聚力和整体福祉。在此背景下，我们重申加强金砖国家在文化和文化遗产保护领域合作的重要性。我们欢迎举办金砖国家文化节，以彰显金砖国家文化的多样性和丰富性，并成为促进各国相互理解的催化剂。我们也欢迎举办金砖国家电影节和音乐会。我们鼓励参与金砖国家博物馆联盟、博物馆和美术馆联盟、图书馆联盟和儿童与青年戏剧联盟。我们欢迎成立金砖国家民间舞蹈联盟，并鼓励成立金砖国家电影学院联盟。

122.我们认为以上联盟助力实现支持文化交流、知识共享和保护共同遗产的理想。通过以上倡议，我们以加深文化联结、促进彼此欣赏为目标，为更加互联互通的世界作出贡献。强调金砖国家在保护文化遗产和文化领域开展合作的重要性。忆及教科文组织世界文化政策与可持续发展大会和2023年《二十国集团领导人新德里峰会宣言》，认识到文化促进包括创意、创新、包容性经济增长、社会凝聚力和环境保护在内的可持续发展的力量。

123.我们强调金砖国家均拥有丰富的传统体育文化，同意相互支持，在金砖国家间和全世界推广传统和本土运动项目。我们强烈反对任何基于运动员年龄、性别、残疾、种族、民族、出身、宗教、经济或其他歧视。我们认识到金砖国家联合举办体育赛事、会议、研讨会和体育科学与运动医学领域研讨会的重要性。

124.我们高度重视金砖国家在发展国家间体育关系方面的作用，包括大众体育、青少年体育、学校体育、重点体育、残疾体育、民族体育和传统体育。鉴此，我们高度赞赏主席国俄罗斯于6月在喀山举办金砖国家运动会，该运动会汇集了27个体育项目的参赛者。

125.我们重申需要继续推动在教育、培训、技能发展、科学、技术、创新、创业、健康生活方式和体育以及社区服务和志愿服务等领域开展青年交流。我们积极评估2024年7月在乌里扬诺夫斯克举办的金砖国家青年峰会成果，认识到峰会作为金砖国家青年进行公开讨论和建设性互动平台的价值。我们愿进一步推动金砖国家青年理事会作为发展和巩固青年议程的重要机制。我们同意探讨在金砖国家组织教育代表团的可能性，以提高年轻人对金砖国家价值观和原则的认识。

126.我们致力于进一步推动金砖成员国加强议会间互动，根据2023年9月28日在南非约翰内斯堡签署的《金砖国家议会论坛备忘录》和2024年7月12日签署的备忘录议定书，常态化分享观点、经验和最佳实践。鉴此，我们欢迎第十届金砖国家议会论坛于7月11日至12日在圣彼得堡的成功举行。

127.我们认可金砖国家政党间开展对话在凝聚共识、深化合作方面发挥的建设性作用。我们注意到2024年6月在符拉迪沃斯托克成功举办“金砖+”政党对话会，欢迎其他金砖国家今后继续举办类似活动。

128.我们赞赏金砖国家在推动保障性住房、城市发展与韧性方面取得的进展，赞赏金砖国家城镇化论坛、友好城市暨地方政府合作论坛、金砖国家城市论坛等机制在促进金砖国家间建立更多友好城市关系，推动落实2030年可持续发展议程等方面的贡献。

129.我们赞赏金砖国家工商论坛成功举行。我们欢迎金砖国家工商理事会重点回顾其业已实现的里程碑以及取得进展的领域。我们支持理事会在农业、金融和投资、基础设施、交通和物流、数字经济、能源制造与可持续发展等不同领域的活动。

130.我们认可女性在政治、社会和经济发展中发挥的关键作用。我们强调女性赋权并在平等基础上充分参与社会各领域事务的重要性，包括积极参与决策过程，包括担任高级职务，这对实现平等、发展与和平至关重要。我们认识到包容的创业精神和女性对资金的可及性有助于她们参与商业创业、创新和数字经济。鉴此，我们欢迎9月在圣彼得堡举行的以“妇女，治理和领导力”为主题的金砖国家女性事务部长级会议和金砖国家妇女论坛的成果，承认这些年度会议对金砖国家“三轮驱动”合作中女性赋权的发展和巩固作出宝贵贡献。

131.我们赞赏金砖国家女性工商联盟在促进女性创业方面的努力，包括发起金砖国家女性商业联盟共同数字平台、2024年6月3日至4日在莫斯科举办首届金砖国家女性创业论坛以及首届金砖国家女性创业大赛。我们支持进一步加强金砖国家女性工商联盟与“全球南方”国家女性企业家的合作，包括视情设立区域办事处。

132.我们鼓励加强金砖国家专家和民间交流。鉴此，我们欢迎金砖国家学术论坛和金砖国家民间社会论坛的成功举办，欢迎金砖国家智库理事会在推动金砖国家学术界加强研究和能力建设合作方面开展的活动，欢迎金砖国家财金智库网络的启动，这将为金砖国家财金渠道讨论提供支持。我们支持设立金砖国家民间理事会。

133.我们赞赏俄罗斯作为2024年金砖国家主席国所做工作，对俄罗斯联邦政府和人民在喀山主办金砖国家领导人第十六次会晤致以诚挚谢意。

134.我们将全力支持巴西担任2025年金砖国家主席国并在巴西举办金砖国家领导人第十七次会晤。

(责编：胡永秋、杨光宇)