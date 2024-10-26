新华社深圳10月25日电（记者梁希之）首届生物军控和生物安全东南亚地区研讨会于10月23日至25日在深圳成功举办。中国和来自东南亚地区的11个国家以及多个国际组织、政府部门和学术机构的代表们会聚一堂，分享了《禁止生物武器公约》履约的经验，并围绕如何提升地区生物安全水平、加强生物安全全球治理进行了探讨。

中国外交部军控司司长孙晓波在接受新华社记者采访时强调，生物安全是一个无国界的议题，加强国际合作对于防范生物安全风险至关重要。他表示，在生物安全领域，中国和东盟有广泛的共同立场，也有广阔的合作空间。交流合作将为建设中国－东盟命运共同体注入新的动力，也将为完善全球生物安全治理、促进和平与发展事业作出新的贡献。

孙晓波介绍了中方在生物军控和生物安全方面的三大主张：一是秉持正确理念，统筹发展和安全，既有效防范化解风险，又有力促进生物科技造福人类。二是坚持行动导向，结合各国实际采取切实举措，同时开展平等交流互鉴，共同提升生物安全水平。三是加强制度保障，推进生物军控和生物安全多边进程，不断完善相关机制和规则，加强国际和地区合作。

他表示，中共十八大以来，中国的生物安全建设取得历史性成就。中方愿同国际社会分享经验，提供更多公共产品，加强生物安全政策制定、风险评估、应急响应、信息共享、能力建设等方面的双多边交流合作。

《禁止生物武器公约》作为全球生物安全治理的重要基石，在即将迎来其生效50周年之际，国际社会对加强公约及其执行机制抱有高度期待。孙晓波表示，中方致力于加强全球生物安全治理，已多次就公约发展方向提出思路方案，将继续推进多边讨论进程。

东盟轮值主席国代表、老挝候任常驻日内瓦代表岛维表示，本次研讨会可以为东盟国家和中国提供一个讨论如何有效实施《禁止生物武器公约》和提升生物安全水平的机会，该地区各国面临的主要挑战是需要加强应对生物安全挑战方面的能力。中国在推动地区各国合作方面作出了重要努力和积极贡献。

联合国副秘书长、裁军事务高级代表中满泉及《禁止生物武器公约》秘书处副主任兰帕泽等人肯定了中国在推动国际生物军控和生物安全进程中的积极作用，表示中国在《禁止生物武器公约》履约和加强生物安全方面积累了许多先进经验，并向国际社会提供了重要的培训资源。此次研讨会为参与者提供了一个宝贵的平台，使各方能够共享最佳实践，增进相互理解与合作。

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