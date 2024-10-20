应俄罗斯联邦总统普京邀请，习近平主席将于10月22日至24日赴俄罗斯喀山出席金砖国家领导人第十六次会晤。接受本报记者采访的国际人士表示，习近平主席出席金砖国家领导人第十六次会晤，将推动“大金砖合作”行稳致远，为“全球南方”共同发展和团结合作注入新动力，为世界和平与发展贡献中国智慧。

为进一步完善金砖合作机制指明方向

今年是“大金砖合作”的开局之年，此次会晤将是金砖扩员后的首次领导人会晤，国际社会广泛关注。在“全球南方”联合自强的时代潮流中，金砖合作机制的感召力不断上升，吸引力持续增强，金字招牌越来越亮。国际人士普遍认为，习近平主席出席金砖国家领导人第十六次会晤，为金砖合作机制发展擘画蓝图，将促进各方加强团结协作，共同应对全球性挑战，更好实现共同发展进步。

“我期待聆听习近平主席在此次金砖国家领导人会晤期间的重要讲话。相信习近平主席的重要讲话将为进一步完善金砖合作机制指明方向。”俄罗斯人民友谊大学副教授奥列格·季莫费耶夫表示，当前国际形势动荡不安，全球性风险挑战日益增多，金砖国家秉持开放包容、合作共赢精神，构建高质量伙伴关系，有助于“全球南方”的整体发展壮大。

“实现经济发展、共筑和平安宁、推动文明互鉴是金砖国家的共同目标，也是世界各国的共同期待。”新开发银行前副行长、巴西经济学家保罗·巴蒂斯塔表示，金砖国家携手努力，将引领广大新兴市场国家和发展中国家在国际舞台上发挥更重要的作用。“期待中国为引领金砖国家深化各领域合作作出新贡献。”

“中国为凝聚‘金砖力量’发挥了重要作用。10余年来，习近平主席主持或出席金砖国家领导人历次会晤，彰显了中国对加强金砖国家团结协作的高度重视。”阿联酋阿中关系与事务专家麦乐耶姆·卜拉希米表示，期待习近平主席阐述有关推动世界和平发展、实现共同繁荣的中国主张，为构建更加公正合理的国际秩序贡献中国智慧。

“中国提出的一系列重要主张顺应历史发展潮流，契合金砖国家和其他全球南方国家共同发展的现实需要。”俄罗斯亚太地区研究中心主任谢尔盖·萨纳科耶夫表示，相信习近平主席出席此次金砖国家领导人会晤，有利于进一步凝聚金砖国家合作共识，发出“全球南方”响亮声音。

推动金砖务实合作不断走深走实

宣布设立“中国—金砖国家新时代科创孵化园”；探索建立“金砖国家全球遥感卫星数据与应用合作平台”；共建“金砖国家可持续产业交流合作机制”；倡导进一步拓展人工智能合作……中国提出的一系列倡议和举措契合时代潮流，推动金砖务实合作不断走深走实。

“中国秉持开放态度同其他金砖国家开展技术交流、分享经验，为‘全球南方’提供了广阔的合作机遇。”埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米表示，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，新兴市场国家和发展中国家迎来前所未有的发展机遇。以人工智能为代表的新技术已成为推动数字经济创新发展、赋能传统经济的重要动力。“中国在加快自身高新技术发展的同时，不断与其他全球南方国家分享经验。”

“经过10多年的发展，金砖合作机制日益完善，合作领域不断拓展，许多合作项目实实在在惠及当地人民。”埃塞俄比亚政策研究所咨询顾问巴鲁·德米西表示，期待在金砖合作机制框架下，进一步深化埃塞俄比亚与中国的航天合作。他说，中国帮助埃塞相继发射了两颗人造卫星，建设了地面站。“中国是我们的好伙伴。期待两国在航天等领域的合作不断取得新成果。”

“中方主张金砖要发挥自身优势，将发展议题置于优先位置，为落实联合国2030年可持续发展议程注入重要动力。”南非《外交》杂志主编克里坦·巴哈纳认为，新开发银行的运行效率令人称赞——从应急援助到电力、供水等市政建设筹资，南非都得到新开发银行的大力支持。“在金砖合作机制框架下，南非与中国开展广泛的经济合作，文化交流也日趋活跃。”

开启“全球南方”联合自强的新纪元

金砖合作机制是新兴市场国家和发展中国家加强团结合作、维护共同利益的重要平台。作为发展中国家、“全球南方”的一员，中国始终同其他发展中国家同呼吸、共命运，坚定维护发展中国家共同利益，推动增加新兴市场国家和发展中国家在全球事务中的代表性和发言权。各方期待与中方一道推动“大金砖合作”开创新局，开启“全球南方”联合自强的新纪元。

“中方开创性提出‘金砖+’合作模式，让更多新兴市场国家和发展中国家参与到团结合作、互利共赢的事业中来，为各国携手发展提供了更多机遇。”伊朗德黑兰大学教授哈米德·瓦法埃表示，期待在金砖国家领导人第十六次会晤上，中方继续推动“大金砖合作”，为各方携手应对全球性挑战、维护国际公平正义发挥更大作用。

“‘大金砖合作’不仅为金砖国家提供了新的发展机遇，也为广大全球南方国家提供了共同发展与繁荣的机遇。”马来西亚国会议员、区域策略研究所主席李健聪表示，期待中方持续推动“大金砖合作”，助力广大新兴市场国家和发展中国家在全球治理中发挥更大作用。

“‘大金砖合作’有助于完善全球治理体系。”印度尼西亚商业与经济研究所高级研究员法贾尔·希拉万表示，期待“大金砖合作”继续提升广大新兴市场国家和发展中国家整体竞争力，为不断完善全球治理、促进全球发展进步注入新动力。

“‘大金砖合作’将继续发出广大新兴市场国家和发展中国家声音，强调建立平等的伙伴关系。”巴基斯坦和平与外交研究所所长阿西夫·努尔表示，巴方愿通过加入金砖大家庭，积极维护全球南方国家的共同利益。

（本报记者韩晓明、肖新新、时元皓、任皓宇、沈小晓、张矜若、曹师韵、黄炜鑫、程是颉）

《 人民日报 》（ 2024年10月20日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)