新华社开罗10月25日电（记者张猛）喀土穆消息：据《苏丹论坛报》25日报道，苏丹中部杰济拉州一个村庄当天遭到袭击，造成约50人死亡、200多人受伤。

报道援引杰济拉州民间组织“杰济拉会议”发表的声明说，苏丹快速支援部队25日黎明袭击了该州北部塞里哈村，造成大量村民伤亡。由于得不到救治，伤者目前情况危急。

多个苏丹地方组织近日说，苏丹快速支援部队中部指挥官基克尔20日携下属部队向苏丹武装部队投诚后，苏丹快速支援部队针对杰济拉州东部多个村镇发动大规模袭击。苏丹外交部25日发表声明说，苏丹快速支援部队近日针对杰济拉州多个城市和村庄展开报复行动，袭击已造成数百名平民伤亡、数千人被迫流离失所。

苏丹快速支援部队尚未对袭击事件以及相关指控作出回应。

此外，喀土穆州卫生部发言人穆罕默德·易卜拉欣25日向新华社记者说，自去年4月15日以来，喀土穆州持续的武装冲突已造成4882人死亡，另有32167人受伤。这些仅是在公立和私立医疗机构登记的死伤人数，实际死伤人数只会更多。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续一年多的武装冲突已造成苏丹约2.48万人丧生，超过1042万人流离失所。

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