新华社哈瓦那10月24日电（记者李子健）10月22日，古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯-卡内尔在哈瓦那会见率中共代表团访古并出席中古两党第六届理论研讨会的中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊。

李书磊转达习近平总书记、国家主席对迪亚斯-卡内尔的亲切问候。李书磊说，习近平总书记和迪亚斯-卡内尔第一书记就两党两国关系发展达成重要共识，为中古长期友好指明了方向。中方愿同古方一道，共同落实好两党两国最高领导人重要共识，不断深化传统友谊，拓展友好合作，在涉及彼此核心利益问题上相互支持，在国际和地区问题上密切配合，携手共建中古命运共同体。

迪亚斯-卡内尔请李书磊转达对习近平总书记的良好祝愿，高度评价古中两党两国特殊友好关系，衷心感谢中方对古经济社会发展的支持帮助，表示愿加强两党治国理政经验交流，深化各领域务实合作，加强国际协作，携手共建古中命运共同体。

访古期间，李书磊还会见古共中央政治局委员、全国人民政权代表大会主席兼国务委员会主席拉索，同古共中央政治局委员、中央组织书记莫拉莱斯举行会谈，看望古巴革命领导人劳尔·卡斯特罗大将。以“推进社会主义建设事业，构建命运共同体”为主题的中古两党第六届理论研讨会23日在哈瓦那举行，李书磊出席并作主旨报告。

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