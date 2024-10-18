人民网马德里10月17日电 （记者颜欢）当地时间17日晚，庆祝中华人民共和国成立75周年专场音乐会在西班牙马德里国家音乐厅举行。中国驻西班牙大使姚敬、西班牙共产党主席森特利亚、众议院外委会副主席戈麦斯、联合国旅游组织执行主任巴约纳等政要，同1800名西班牙观众共同欣赏了本场演出。

马德里爱乐乐团同旅西女中音歌唱家胡茜演绎《茉莉花》。人民网记者 颜欢摄

作为马德里爱乐乐团及合唱团2024—2025演出季的揭幕演出，本次音乐会由西班牙指挥大师帕斯卡尔·奥萨执棒，携手旅西女中音歌唱家胡茜、青年小提琴手林佑兰，分别演绎了中国民歌《茉莉花》和由《黄河大合唱》改编的《黄河》钢琴协奏曲，为当地观众带来了一场别样的音乐盛宴。

奥萨接受记者采访时表达了对中国的美好祝福和对中国未来发展的期待，因此深感荣幸能在如此重要的时刻指挥这场音乐会。本场音乐会演奏的两个乐曲一首温婉浪漫，一首情感浓烈、恢弘大气，也为西班牙艺术家和观众创造了了解中国艺术的机会；同两位旅西中国青年音乐家的合作，更深刻地演绎了中国音乐中的精神和力量。“我期待不久的将来，能有机会将琵琶等中国传统乐器与交响乐团融合在一起，举办一场中西文化合璧的音乐会，通过音乐的对话向两国观众传达更多美好故事和情感。”

据悉，音乐会由中国驻西班牙大使馆、马德里中国文化中心、西班牙伊萨卡艺术推广公司、马德里爱乐乐团联合主办。两国艺术家以乐会友、以艺通心，完美诠释了文明交流互鉴的含义，更为庆祝中华人民共和国成立75周年添上了浓墨重彩的一笔。

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