据菲律宾官方24日统计，强热带风暴“潭美”已在该国造成至少22人死亡、9人失踪。菲国家减灾管理委员会同日通报说，“潭美”导致全国超200万人受灾，接近20万人被迫撤离。由风暴引起的洪水、泥石流还导致多地交通瘫痪，全国有256条道路、40座桥梁仍无法通行。

新华社发（乌马利摄）