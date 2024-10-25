新华社安卡拉10月24日电（记者熊思浩）两名恐怖分子23日袭击了土耳其航空航天工业公司的一座军工厂。土耳其内政部长耶尔利卡亚24日在社交媒体上说，土政府已确定这两名恐怖分子身份，他们均为库尔德工人党成员。

耶尔利卡亚说，其中的男性恐怖分子名叫阿里·奥雷克，女性恐怖分子名叫米内·塞维金·阿奇切克。他们在袭击中使用了自动步枪和炸药，两人均在与工厂保安人员交火中被击毙。

据土耳其媒体此前报道，恐怖分子23日乘车到达土耳其航空航天工业公司位于安卡拉省卡赫拉曼卡赞区的一个工厂门口，随后与工厂保安人员发生交火。在谈及此次袭击中除恐怖分子以外的人员伤亡时，耶尔利卡亚说，此次恐袭造成5人死亡、22人受伤。

目前尚无任何组织宣称实施了此次袭击。恐袭发生后，土耳其加强了对机场等重要目标的警戒。

土耳其空军23日深夜对伊拉克和叙利亚两国北部的库尔德武装发动空袭。分析人士认为，该行动是为了报复库尔德工人党23日对土耳其航空航天工业公司一军工厂的袭击。土国防部随后证实，土空军战机分别摧毁了29个伊拉克境内目标和18个叙利亚境内目标，共有59名“恐怖分子”被消灭，其中包括两名高级成员。

库尔德工人党成立于1979年，寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家，被土耳其列为恐怖组织。近年来，土耳其军队多次越境打击伊拉克和叙利亚境内的库尔德武装。

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