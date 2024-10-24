这是10月21日拍摄的由中国中铁一局集团有限公司承建的援助纽埃环岛公路升级项目（无人机照片）。

由中国中铁一局集团有限公司承建的援助纽埃环岛公路升级项目竣工移交仪式日前在纽埃首都阿洛菲举行。据项目方介绍，中国援助纽埃环岛公路升级项目是中纽共建“一带一路”的标志性工程，也是“21世纪海上丝绸之路”的重要组成部分。项目于2023年4月开工，全长46.1公里。

新华社发（中铁一局供图）