人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外媒看青城

“传统”与“时尚”碰撞 外媒记者：很呼和浩特！

2024年10月23日10:02 | 来源：人民网－内蒙古频道
小字号
外媒记者走进呼和浩特市城市展示中心。人民网记者 张雪冬摄
外媒记者走进呼和浩特市城市展示中心。人民网记者 张雪冬摄
123456

人民网呼和浩特10月22日电 （苗阳、张聿修、张雪冬、孟佳澍）10月22日，“一带一路”青年友好交流项目“外媒看青城”媒体采风活动走进呼和浩特市城市展示中心，来自欧亚及阿拉伯19个国家的21名记者通过沉浸式参观体验，深入了解呼和浩特市城市发展脉络，感受青城魅力。

在呼和浩特市城市展示中心，外媒记者们通过参观九个展厅共60多个展项，从历史文化、城市建设、城市发展等方面，全方面“读懂”呼和浩特。此外，飞行影院、VR互动体验等“科技范”互动设备吸引了众多外媒记者打卡，纷纷表示：“太棒了！”

据悉，呼和浩特市城市展示中心作为呼和浩特市重要宣传展示窗，总占地面积23314.213平方米，总布展面积约12000㎡，于2017年8月建成并开始试运行，2019年1月正式对外开放。该中心以“自然资源、空间规划”为主题，展示呼和浩特历史文化、建城历史、建设成就、发展规划、城市特色以及民俗非遗文化等相关内容，为传承首府历史文化、了解首府规划建设、探索创新和交流互动等提供了平台。

 

(责编：苏缨翔、张悦)分享让更多人看到

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部