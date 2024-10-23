人民网呼和浩特10月22日电 （苗阳、张聿修、张雪冬、孟佳澍）10月22日，“一带一路”青年友好交流项目“外媒看青城”媒体采风活动走进呼和浩特市城市展示中心，来自欧亚及阿拉伯19个国家的21名记者通过沉浸式参观体验，深入了解呼和浩特市城市发展脉络，感受青城魅力。

在呼和浩特市城市展示中心，外媒记者们通过参观九个展厅共60多个展项，从历史文化、城市建设、城市发展等方面，全方面“读懂”呼和浩特。此外，飞行影院、VR互动体验等“科技范”互动设备吸引了众多外媒记者打卡，纷纷表示：“太棒了！”

据悉，呼和浩特市城市展示中心作为呼和浩特市重要宣传展示窗，总占地面积23314.213平方米，总布展面积约12000㎡，于2017年8月建成并开始试运行，2019年1月正式对外开放。该中心以“自然资源、空间规划”为主题，展示呼和浩特历史文化、建城历史、建设成就、发展规划、城市特色以及民俗非遗文化等相关内容，为传承首府历史文化、了解首府规划建设、探索创新和交流互动等提供了平台。