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南非举办支付与零售展

2024年10月22日15:12 | 来源：人民网-国际频道
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南非支付与零售展吸引大批参展商和顾客。人民网 希拉兹·莫林摄
南非支付与零售展吸引大批参展商和顾客。人民网 希拉兹·莫林摄
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2024年南非支付与零售展10月16日至17日在约翰内斯堡桑顿会展中心举行。该展会是南部非洲地区最重要的支付、金融科技和银行业展会之一，其特色是将金融生态与电子科技相结合，促进相关产业共同探索零售业与移动支付的未来。今年的活动吸引了来自全球各地250多家参展商和6000多名专业人士参加，其中多家中国品牌带来了自己的拳头产品，受到各界广泛关注。（文/邹松)

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