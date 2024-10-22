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在呼和浩特，外媒记者探寻“中国乳都”的发展活力

2024年10月22日10:43 | 来源：人民网－内蒙古频道
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外媒记者走进伊利现代智慧健康谷。人民网记者 张雪冬摄
外媒记者走进伊利现代智慧健康谷。人民网记者 张雪冬摄
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人民网呼和浩特10月21日电 （记者苗阳、张聿修、张雪冬）10月21日，“一带一路”青年友好交流项目“外媒看青城”媒体采风活动在呼和浩特市启动。来自欧亚及阿拉伯19个国家的21名记者走进伊利现代智慧健康谷和敕勒川生态智慧牧场，近距离感受中国乳业发展的蓬勃动力。

在伊利现代智慧健康谷液态奶全球智造标杆基地，透过明亮的玻璃，智能化的生产线映入眼帘，“沉浸式”见证一杯奶的智慧生产，现场的“科技范儿”给外国记者带来新奇体验。“由于我的职业，我在哈萨克斯坦也参观过很多相关产业的工厂，让我印象深刻的是，这里非常开放，我们可以看到工厂里每一个环节。”哈萨克斯坦记者加济扎·乌扎克说。

两小时牧场奶源直达工厂，原奶在生产线上层层“闯关”，经过分离、均质、膜过滤和超高温灭菌等核心工艺的预处理，再通过管路输送至灌装车间，每小时有4万包牛奶在这里产出，灌装好的产品在液态奶基地汇聚成一道壮观的牛奶“瀑布”。外媒记者们纷纷举起拍摄设备，记录眼前的壮观场景。

乳制品的独特风味也激发了外国记者的浓厚兴趣。“今天来到这里，品尝了很多乳制品，例如酸奶、冰淇淋，味道很好，这里的乳制品生产使用了非常先进和智慧的技术，这是项了不起的成绩。”乳制品蕴含的智慧科技让来自叙利亚的记者利姆·拉比印象深刻。

解锁完一杯牛奶蕴含的“智慧密码”后，外媒记者们走进敕勒川生态智慧牧场，继续探寻养好牛的秘密。

敕勒川生态智慧牧场于2021年初开工建设，总投资7亿元，牧场占地为1600亩，规划奶牛存栏12000头，是全球智能化程度最高的绿色低碳观光牧场，牧场现有奶牛存栏近9429头，明年产犊后将达到规划存栏标准。同时牧场配套1万多亩种养结合用地，实现绿色生态循环发展。

牧场无处不在的自动化设备吸引了外媒记者们的注意力，不约而同地拿起手机记录下眼前的一幕。据介绍，牧场引入世界最先进的全智能无人挤奶机器人、饲喂机器人、推料机器人、清粪机器人等，应用有自主知识产权的牧场运营管理系统，通过大数据，可实时监控牧场各环节，通过物联网技术，可自动调节牛舍的温度、湿度、气体、光照等，让奶牛生活更加舒适。

“在这里看到了自动挤奶的设备，非常先进，可以解放很多人力。”俄罗斯记者伊万·沙普金说，“非常高兴能有这样的机会看到先进企业的经验，回国后会针对内蒙古的农牧业发展做报道。”

 

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