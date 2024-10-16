新华社瓦莱塔10月15日电 题：中东局势动荡令欧洲经济承压

新华社记者陈文仙

近期中东局势持续动荡，全球市场担忧石油供应状况，国际油价出现波动。虽然欧元区通胀率已基本降至欧洲央行设定的2%目标水平，且欧洲央行已开启降息周期，但市场担心油价走高或致通胀反弹，削弱欧洲经济刺激政策效果。

由于市场担忧以色列可能空袭伊朗石油设施，本月7日伦敦布伦特原油期货价格自8月以来首次突破每桶80美元关口。伊朗是全球重要产油国，且扼守石油运输关键通道霍尔木兹海峡，若伊以冲突继续升级并导致这一通道运输受阻，欧亚主要石油进口国将不得不寻找替代供应，全球油价恐将上涨。

石油输出国组织（欧佩克）日前发布月度石油市场报告，将2024年和2025年的全球日均石油需求预期分别下调至约1.04亿桶和1.06亿桶。尽管目前全球石油需求较为疲软，全球经济对中东石油的依赖程度已不像过去那么高，但严重的供应中断仍可能导致能源价格上涨和通胀加剧，冲击欧洲乃至全球经济。

克罗地亚萨格勒布大学教授赫尔沃耶·克拉希奇告诉记者，如果中东发生更大范围冲突，油价恐显著上涨，欧元区通胀也将反弹，这将对已经与俄罗斯油气“脱钩”、增长乏力的欧洲经济产生不利影响。

当前，欧洲经济复苏之路并不平坦。欧盟统计局数据显示，经季节调整后，今年二季度欧元区和欧盟国内生产总值（GDP）均环比增长0.3%。欧洲央行今年6月启动降息，9月再度降息，以支持经济复苏。欧洲央行行长拉加德9月底在欧洲议会出席听证会时坦言，欧洲经济复苏正面临阻力。

荷兰国际集团日前发布研究报告说，欧元区四季度经济预计将停滞不前，要到明年二季度才会出现温和复苏。该机构还下调2025年欧元区GDP增长预期至0.6%。报告指出，中东冲突若进一步升级，可能导致能源价格和通胀率处于高位的时间比预期更长，从而给货币政策宽松步伐带来更多不确定性。

瑞典商业银行经济学家蒂莫·希尔沃宁也表示，如果中东冲突升级，油价可能上涨并加剧通胀，减缓欧洲央行降息速度。

分析人士认为，能源价格长期上涨可能破坏主要央行抑制高通胀的努力，导致利率再次上升，影响消费者支出和商业投资，羁绊全球经济复苏脚步。

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