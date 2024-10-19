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中方希望海地各党各派推动政治进程早日取得实质进展

2024年10月19日08:50 | 来源：新华网
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新华社联合国10月18日电 中国常驻联合国副代表耿爽18日在安理会表决海地制裁授权延期决议后的解释性发言中表示，中方希望海地各党各派把人民的利益放在首位，加紧政治协商、寻求共识，推动政治进程早日取得实质进展。

耿爽说，中方欢迎安理会一致通过第2752号决议，将对海地制裁延期一年。当前，海地安全形势未见好转，黑帮暴力依然大行其道，甚至呈现扩大蔓延之势。这说明武器禁运措施并未落到实处，武器弹药仍在持续流入，海地人民的安全仍然受到严重威胁。海地当局、地区国家和安理会绝大多数成员都对此表达关切，并多次呼吁强化对海地的武器禁运。

耿爽说，安理会第2752号决议是对上述呼声的有效回应。决议对武器禁运作出了更加严格细致、更有针对性的规定。一是决定将武器禁运范围扩大至所有武器及相关军事装备。二是要求制裁委尽快考虑列名违反武器禁运的个人和实体。三是鼓励海地当局加强对武器弹药和边境的管控，切实提升政府部门和普通民众对武器禁运的认知。四是鼓励会员国向制裁委和专家小组定期通报执行情况，呼吁会员国配合专家小组调查工作。五是鼓励专家小组、联合国驻海地综合办公室（联海办）、联合国毒品和犯罪问题办公室加强协调配合。中方希望各方能认真执行决议，推动上述措施落到实处，对黑帮真正产生震慑效力。

耿爽表示，今年7月以来，安理会先后一致通过三份决议，将联海办、海地多国安全支助团、对海地制裁的授权分别延期一年，展现了国际社会团结一致帮助海地应对危机的决心。然而，外部支持只能治标，不能治本，海地要走出困境，根本上还是要靠自身的努力，要尽快成立合法、负责、有效的政府，切实推进“海地人主导、海地人所有”的政治进程。中方支持联海办、加勒比共同体等继续开展斡旋工作，并愿同国际社会一道，帮助海地尽快恢复和平、稳定与安宁。

(责编：艾雯、张悦)

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