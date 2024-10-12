新华社北京10月11日电 综述｜“要确保我们的公司尽可能自由地开展业务”——多国人士反对美欧人为对华经贸往来设限

新华社记者

在全球经济复苏乏力的背景下，一些国家违背国际经贸规则，挑起贸易争端，加剧国际贸易紧张关系。海外人士表示，对华“脱钩断链”损害各国企业利益和民众福祉，与中国合作是机遇而不是风险，各方应共同维护公平自由的贸易环境，构筑开放包容、互利共赢的全球产业链供应链。

这是安徽省合肥市新桥智能电动汽车产业园蔚来第二工厂内的新能源汽车生产线（5月9日摄）。新华社记者张端摄

美国对中国电动汽车等产品加征关税的措施近日生效，同时美国商务部拟限制中国网联车软硬件及整车在美国使用。英国《金融时报》援引美国汽车咨询机构邓恩洞察公司首席执行官迈克尔·邓恩的话报道说，如果美国严格禁止国内汽车使用中国软件，全球汽车市场可能会分裂成两个部分——一个是由美国和加拿大市场形成的“高价低技术孤岛”，另一个是由世界其他地区组成的价格更优、数字化程度更高的市场。

美国《外交政策》杂志刊文说，试图完全断开美中两国价值链是不明智的。这种做法不仅在现实层面几乎行不通，而且还会损害美国经济，包括那些依赖中国中间产品和生产能力的企业。两国的领先企业仍然通过全球价值链紧密相连。

针对美国寻求扩大人工智能芯片、半导体制造设备的对华出口限制，荷兰半导体设备制造商阿斯麦公司首席执行官克里斯托夫·富凯此前表态：反对美国限制阿斯麦对华出口。荷兰经济事务大臣迪尔克·贝尔亚尔茨近期访美时表示，中国是重要贸易伙伴，“我们要维护自己的经济，要确保我们的公司尽可能自由地开展业务”。

10月4日，在比利时布鲁塞尔，车辆驶过欧盟委员会大楼。新华社记者赵丁喆摄

欧盟成员国代表日前投票通过欧盟委员会提交的欧盟电动汽车反补贴案终裁草案，拟对原产于中国的电动汽车征收最终反补贴税。对此，德国汽车制造商大众表示，加征关税是错误的做法，不会提高欧洲汽车工业的竞争力。宝马集团董事长齐普策说：“投票加征关税对欧洲汽车工业来说是一个致命信号。欧中需要迅速找到解决方案，以防止一场最终只有输家的贸易冲突。”

欧洲汽车制造商协会总干事西格丽德·德弗里斯表示，由于欧洲市场电动汽车需求不及预期，且成本上涨，欧洲汽车制造商面临日益严峻的挑战。欧洲汽车制造商无法“与中国脱钩”，该行业正面临“完美风暴”。

匈牙利总理欧尔班表示，匈牙利希望保持正常贸易活动，“经济冷战”会对匈牙利出口导向型经济构成“巨大危险”，使匈牙利产品更难找到市场，对匈牙利经济和人民生活产生负面影响。匈牙利经济部长纳吉·马顿接受新华社记者采访时表示，中国电动汽车技术对欧洲既不是威胁，也不是危险，而是发展机遇，因此，更好的办法是加强对华合作，而不是设置惩罚性关税。

近年来，部分欧盟官员将中欧基于市场规律形成的产业分工布局歪曲为所谓“对华依赖”，借此推行对华“去风险”政策主张。尽管如此，2024年上半年，德国在中国的投资再创历史新高，延续2023年德国对华投资创新纪录的势头。

被誉为“隐形冠军之父”的德国著名管理学者赫尔曼·西蒙接受新华社记者采访时说，德国企业持续增资中国，企业决策的根本驱动力是市场规律，而非人为干预。“中国市场对德国企业至关重要，具有巨大吸引力，因此这些企业持续在中国加大投资。”

德国巴伐利亚州副州长兼州经济、发展和能源部长胡贝特·艾旺格说，良性竞争能够促进共同进步，“在公平竞争的基础上，没有任何因素能够阻碍德中未来进一步深化合作”。

近期，中国加大政策支持力度，持续优化营商环境，越来越多国家期待从加强对华合作中受益。澳大利亚国库部长查默斯表示，澳中之间稳定的经济关系有利于澳大利亚工人、企业投资者以及整个国家。“与中国建立更加稳定的经济关系对我们事关重大，也对我们有利。”

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