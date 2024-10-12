人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

文化摆渡人：法语外教的中国情缘

孙鸿宇 周琳佳
2024年10月12日16:16 | 来源：人民网-国际频道
小字号

葛妮是一位来自法国的语言学者和翻译家，今年3月，荣获“翻译中国外籍翻译家”称号。从1994年第一次踏上中国的土地，她便与这个东方国度结下不解之缘。几十年来，她不仅深深融入了中国的生活，而且还通过自己的职业，成为中法两国文化交流的重要推动者。

“我很快融入进这里的社会。”葛妮回忆起初次到访中国，直言虽然她的面容让她在中国的街头显得与众不同，但她并不觉得自己是个“外国人”。她喜欢融入熙熙攘攘的中国人群中，这让她感到亲切自在。

2011年，葛妮来到了北京，开始在北京语言大学高级翻译学院任教，教授高级翻译课程。与此同时，她也是一名自由译员。两份职业看似不同，但她认为二者有着紧密的联系：无论是作为译员，还是教师，她的职责都是传递信息。

对于她来说，翻译不仅仅是语言的转化，更是文化的桥梁。作为一名汉法译员，葛妮在促进中法关系中扮演了关键角色，特别是在今天这个充满误解的时代，她致力于通过翻译让法语世界更好地了解中国的文化与特色。

葛妮与中文的缘分可以追溯到她的婴儿时代。她曾在父母家里找到一张她六个月大时和一只玩具熊猫的合影。那时候，熊猫玩偶在西方并不常见，这让她觉得自己与中国的联系是冥冥中注定的。

1978年，她正式开始学习中文。在此之后，葛妮作为一名教师，开始在法国拉罗谢尔的初高中教授中文。当地的学生对这门语言充满了热情，很多学生因为中国市场的巨大潜力，渴望通过掌握中文在择业时脱颖而出。

当葛妮第一次来到中国时，物质条件远不像今天这样丰富。但随着中国的改革开放和国际交流的不断深入，中国人的生活水平有了显著提高。如今，在各大超市，能轻松买到世界各地的产品，这让葛妮深感中国的进步。

在中国生活多年，葛妮见证了中国的巨变，她的家庭也受到了中法文化交融的影响。她的小孙女即将迎来一岁生日，葛妮特意为她在湖北乡村买了一把小椅子。

2024年，正值中法建交60周年，两国之间的文化与旅游交流达到新高度。葛妮深感荣幸能够见证这一历史时刻，并为促进两国在旅游、文化、经济等方面的合作贡献自己的力量。在她的眼中，中法之间的交流不仅是国家之间的互动，也是千千万万个人故事的交汇。她相信，未来中法之间的联系将会更加紧密，而她也将在这一过程中继续发挥桥梁作用。

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部