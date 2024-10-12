孙鸿宇 周琳佳

葛妮是一位来自法国的语言学者和翻译家，今年3月，荣获“翻译中国外籍翻译家”称号。从1994年第一次踏上中国的土地，她便与这个东方国度结下不解之缘。几十年来，她不仅深深融入了中国的生活，而且还通过自己的职业，成为中法两国文化交流的重要推动者。

“我很快融入进这里的社会。”葛妮回忆起初次到访中国，直言虽然她的面容让她在中国的街头显得与众不同，但她并不觉得自己是个“外国人”。她喜欢融入熙熙攘攘的中国人群中，这让她感到亲切自在。

2011年，葛妮来到了北京，开始在北京语言大学高级翻译学院任教，教授高级翻译课程。与此同时，她也是一名自由译员。两份职业看似不同，但她认为二者有着紧密的联系：无论是作为译员，还是教师，她的职责都是传递信息。

对于她来说，翻译不仅仅是语言的转化，更是文化的桥梁。作为一名汉法译员，葛妮在促进中法关系中扮演了关键角色，特别是在今天这个充满误解的时代，她致力于通过翻译让法语世界更好地了解中国的文化与特色。

葛妮与中文的缘分可以追溯到她的婴儿时代。她曾在父母家里找到一张她六个月大时和一只玩具熊猫的合影。那时候，熊猫玩偶在西方并不常见，这让她觉得自己与中国的联系是冥冥中注定的。

1978年，她正式开始学习中文。在此之后，葛妮作为一名教师，开始在法国拉罗谢尔的初高中教授中文。当地的学生对这门语言充满了热情，很多学生因为中国市场的巨大潜力，渴望通过掌握中文在择业时脱颖而出。

当葛妮第一次来到中国时，物质条件远不像今天这样丰富。但随着中国的改革开放和国际交流的不断深入，中国人的生活水平有了显著提高。如今，在各大超市，能轻松买到世界各地的产品，这让葛妮深感中国的进步。

在中国生活多年，葛妮见证了中国的巨变，她的家庭也受到了中法文化交融的影响。她的小孙女即将迎来一岁生日，葛妮特意为她在湖北乡村买了一把小椅子。

2024年，正值中法建交60周年，两国之间的文化与旅游交流达到新高度。葛妮深感荣幸能够见证这一历史时刻，并为促进两国在旅游、文化、经济等方面的合作贡献自己的力量。在她的眼中，中法之间的交流不仅是国家之间的互动，也是千千万万个人故事的交汇。她相信，未来中法之间的联系将会更加紧密，而她也将在这一过程中继续发挥桥梁作用。

(责编：王禹蘅、杨牧)