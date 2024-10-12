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意大利徒步旅行家维娜：希望成为像马可·波罗一样的文化传播者

2024年10月12日14:10 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京10月12日电 （冯雨欣、殷韬、马蒂奥）“从童年起我就知道《马可·波罗游记》是一本关于亚洲的著作，它让我对中国和丝绸之路充满好奇。”75岁的意大利徒步旅行家维娜·卡玛洛塔近日在接受人民网专访时说，“为了更深入地了解马可·波罗和他笔下真实的中国，我决定亲自体验，徒步重走丝绸之路。”

意大利徒步旅行家维娜·卡玛洛塔接受人民网专访。人民网 殷韬摄

意大利徒步旅行家维娜·卡玛洛塔接受人民网专访。人民网 殷韬摄

维娜退休前的主要工作是带领游客进行徒步探险，职业使然，她对于道路、山脉、河流等地理要素有着独特的敏感度。“过往的工作经验教会我在徒步前仔细研究和分析地图与文献，从而选择出最适合自己的徒步路线。”经过对《马可·波罗游记》、丝绸之路地图及相关文献的阅读和分析，维娜带着一个背包和两根登山杖，踏上了重走丝绸之路的徒步旅程。

2022年4月，她从马可·波罗的家乡威尼斯启程，历时850多天，徒步穿越了包括斯洛文尼亚、克罗地亚、塞尔维亚、伊朗、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦等在内的14个国家，最终于今年8月抵达中国新疆。

维娜·卡玛洛塔在新疆徒步。受访者供图

维娜·卡玛洛塔在新疆徒步。受访者供图

新疆喀什是维娜徒步中国的第一站。她对于新疆的文化、习俗、建筑和当地的生活方式有着浓厚的兴趣。“在喀什，我受到了新疆人民的热情欢迎和帮助。当我告诉他们我在徒步重走丝绸之路时，他们热心地为我提供各种旅行建议，并为我指引方向。”

在乌鲁木齐，维娜度过了75岁生日。这次独特的生日令她十分难忘，“新疆很多家庭都有菜园或果园，他们为我安排了生日庆祝活动，我换上了新疆的民族服饰，和当地人一起在园子里跳起新疆舞。”维娜告诉人民网，这次生日庆祝让她与新疆建立了深厚的情感纽带。

维娜一直渴望参观新疆的大巴扎。“因为贸易对于丝绸之路至关重要，不同国家和地区之间的贸易往来都在这里得到了生动体现。”她兴致勃勃地游览大巴扎，亲自体验了各种商品的交易与交流，感受到这条古老商道的活力与魅力。

在出发前，维娜最担心的是到达目的地后无法与当地人交流，但到达新疆后，这些顾虑已经不复存在。在热情的歌舞和丰富多样的美食中，她深切感受到浓厚的温暖与欢乐，让她在异国他乡倍感安心。

维娜的中国徒步之旅才刚刚开始，她计划穿越甘肃、陕西、福建、广东、北京等17个省区市的30余座城市。她表达了对于中国徒步之旅的期待，“在中国我有很多想亲眼看一看的地方，比如敦煌的莫高窟，因为那里是中国古代文明的艺术宝库，也是丝绸之路上不同文明的交汇地。”

在徒步过程中，维娜随时将沿途拍摄的照片和视频上传至社交平台，这些内容得到了很多人的关注和鼓励，甚至有人称她为新时代的马可·波罗。谈到这个称呼，维娜非常自豪，“我希望能像马可·波罗一样，亲眼见证中国的发展，成为知识和文化的传播者。”

今年是意大利探险家马可·波罗逝世700周年。维娜说：“马可·波罗作为一个观察者，留下了很多一手的记述，这些都为我的徒步旅行提供了参考。我会特意寻找他在游记中记录的细节，与我的所见进行对照。”

维娜·卡玛洛塔阅读丝绸之路地图。受访者供图

维娜·卡玛洛塔阅读丝绸之路地图。受访者供图

维娜的背包里装着一本翻得很旧的《马可·波罗游记》，书页上写满了她沿途的笔记。她说：“到达新疆后，我发现《马可·波罗游记》中很多关于中国的描述在现实中得到了验证，我有幸见到了其中记载的汗血宝马和一望无际的棉田，这些都让我非常兴奋。”

在徒步的过程中，维娜也看到了沿途日新月异的变化，如中欧班列、哈萨克斯坦的高速公路等，这些都是这条历史与文化之路发展的见证。维娜感慨道：“这些都是阅读过往文献无法得知的。因此，我亲自踏上这段旅程才充满意义。”

维娜说，她的徒步旅程不仅是对马可·波罗足迹的追寻，更是对文化交流的深入探索。通过自己的经历，希望能架起不同文明之间的桥梁。未来，她希望通过自己的视角，记录下她徒步丝路的所见所想，将自己在中国的见闻分享给全球的朋友，向世界展现真实的丝绸之路和中国。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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