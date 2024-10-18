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中国驻阿联酋使馆举办庆祝中华人民共和国成立75周年暨中阿两国建交40周年招待会

2024年10月18日13:40 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻阿联酋大使张益明致辞。人民网记者 任皓宇摄
中国驻阿联酋大使张益明致辞。人民网记者 任皓宇摄
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人民网阿布扎比10月17日电 （记者管克江、任皓宇）10月15日，庆祝中华人民共和国成立75周年暨中阿两国建交40周年招待会在阿联酋首都阿布扎比举行。中国驻阿联酋大使张益明，阿联酋国务部长萨耶赫、总统外交顾问卡尔卡什、联邦国民议会中阿友好小组主席穆罕默德、经济部次长阿卜杜拉，以及2024年中国政府友谊奖获得者法蒂玛等阿政府官员、各界友好人士、各国驻阿使节和在阿中资企业、华侨华人、教师留学生代表等近700人出席。

张益明在致辞中回顾了新中国成立75年来伟大发展历程和中阿建交40年来双边关系取得的丰硕成果，积极宣介党的二十届三中全会精神。强调中阿关系正处于历史最好时期，双方政治交往密切，务实合作“点多面广”，人文交往深入民心。两国共同繁荣发展将为高度不确定的全球形势注入更多确定性和稳定性。

阿联酋经济部次长阿卜杜拉表示，在两国元首战略引领下，阿中关系稳步快速发展，各领域合作成果丰硕。双方在经贸投资等领域合作前景广阔，未来将实现更大发展。

招待会上，来宾们共同观看了中阿建交40周年宣传片和大型无人机编队表演，参观了中阿建交40周年图片展、中国先进制造和文化旅游展、两国青少年绘画展，欣赏了由阿布扎比青少年交响乐团、阿联酋文化部、中国传统民乐乐队、华人华侨艺术团带来的精彩演出。

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