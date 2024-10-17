人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

2024中拉媒体合作论坛在里约热内卢举行

2024年10月17日22:33 | 来源：新华网
小字号

新华社里约热内卢10月16日电（记者赵焱 陈威华）2024中拉媒体合作论坛16日在巴西里约热内卢举行。来自13个国家和地区的百余名媒体、智库和国际组织代表以“互学互鉴 相知相亲”为主题深入探讨，共议媒体合作在中拉命运共同体建设中的作用。

与会中方嘉宾表示，文明交流互鉴是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力，中拉友好合作，根在民众，源在交流。中拉媒体要充分发挥各自传播优势，推动互信互助、凝聚发展共识，推动互联互通、深化合作共赢，推动互学互鉴、促进民心共融，为中拉命运共同体建设贡献智慧和力量。

巴西里约州议会副议长蒂娅·茹在致辞中说，中国和拉美媒体的密切合作为信息传播提供了平台，能更加真实地反映现实，这有助于打破刻板印象，促进更深层次理解。希望通过更深入的媒体间交流合作，拉近巴中两国人民距离，建设相互尊重、共同发展的美好未来。

巴西《商业观察报》社长马科斯·奥利维拉认为，拉美和加勒比国家正积极寻求与中国的友好合作，以实现各方共赢。媒体应发挥积极作用，为人们提供多元视角，让大家全面、客观地了解拉美和加勒比地区正在发生的事情。

论坛期间，与会代表还就“增强产业联结、促进经济合作”“深化人文交流、促进民心相通”两个分议题进行对话。

本次论坛由人民日报社、巴西《商业观察报》共同主办。论坛期间还举行了第二届国际传播“丝路奖”拉美地区征集仪式和《中拉命运共同体——共建“一带一路”案例》发布仪式。

当天下午，中拉友好图片展在里约热内卢天文馆开幕，图片展将持续一个月。

(责编：杨光宇、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部