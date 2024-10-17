新华社里约热内卢10月16日电（记者赵焱 陈威华）2024中拉媒体合作论坛16日在巴西里约热内卢举行。来自13个国家和地区的百余名媒体、智库和国际组织代表以“互学互鉴 相知相亲”为主题深入探讨，共议媒体合作在中拉命运共同体建设中的作用。

与会中方嘉宾表示，文明交流互鉴是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力，中拉友好合作，根在民众，源在交流。中拉媒体要充分发挥各自传播优势，推动互信互助、凝聚发展共识，推动互联互通、深化合作共赢，推动互学互鉴、促进民心共融，为中拉命运共同体建设贡献智慧和力量。

巴西里约州议会副议长蒂娅·茹在致辞中说，中国和拉美媒体的密切合作为信息传播提供了平台，能更加真实地反映现实，这有助于打破刻板印象，促进更深层次理解。希望通过更深入的媒体间交流合作，拉近巴中两国人民距离，建设相互尊重、共同发展的美好未来。

巴西《商业观察报》社长马科斯·奥利维拉认为，拉美和加勒比国家正积极寻求与中国的友好合作，以实现各方共赢。媒体应发挥积极作用，为人们提供多元视角，让大家全面、客观地了解拉美和加勒比地区正在发生的事情。

论坛期间，与会代表还就“增强产业联结、促进经济合作”“深化人文交流、促进民心相通”两个分议题进行对话。

本次论坛由人民日报社、巴西《商业观察报》共同主办。论坛期间还举行了第二届国际传播“丝路奖”拉美地区征集仪式和《中拉命运共同体——共建“一带一路”案例》发布仪式。

当天下午，中拉友好图片展在里约热内卢天文馆开幕，图片展将持续一个月。

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